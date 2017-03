Nuốt vàng vào bụng để phi tang

Ngày 24/9, Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lanh (29 tuổi, ở thôn Xuân Phong, xã Xuân Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào ngày 22/9, gia đình anh Nguyễn Văn Quyền (61 tuổi, ở thôn Xuân Phong, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch) tới cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian cạy tủ lấy trộm 68 triệu đồng và 6 chỉ vàng trong lúc đi vắng.

Để tẩu tán số vàng vừa trộm cắp để thoát tội, Lanh đã nuốt một chiếc nhẫn vàng và hai vòng đeo tai vào bụng. Ảnh: Petrotimes

Công an huyện Lập Thạch đã phối hợp với công an xã Xuân Hòa khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Đến ngày 23/9, cơ quan công an đã bắt giữ được Nguyễn Văn Lanh.

Tại cơ quan công an, Lanh đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Lanh khai báo thêm, với mục đích tẩu tán số vàng vừa trộm cắp để thoát tội, Lanh đã nuốt một chiếc nhẫn vàng và hai vòng đeo tai vào bụng.

Để xác minh lời khai, công an đã đưa Lanh đi chụp X-quang, kết quả cho thấy có phát hiện vàng ở dạ dày Lanh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo VTC