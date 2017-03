Nứt 0,1 mm đã phải tìm biện pháp xử lý

Những ngày qua, thông tin về vết nứt ở các hạng mục hầm chìm, hầm hở chữ U thuộc công trình hầm chui Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn khiến nhiều người lo ngại cho sự an toàn của công trình ngàn tỷ đồng này. Giáo sư-tiến sĩ Nguyễn Viết Trung - thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước cho biết sự việc đã được báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nứt do nhiều nguyên nhân

Lý giải nguyên nhân các vết nứt, nhà thầu Obayashi cho rằng nguyên nhân gây ra nứt là do co ngót bê-tông, hàm lượng nước trộn với xi măng ít hơn 0,40 và do điều kiện môi trường. Đây là những vết rạn chân chim, được hình thành trong quá trình đông cứng của khối bê-tông hầm chìm. Trong khi đó, theo tư vấn PCI (Công ty Tư vấn Thái Bình Dương, Nhật Bản), bê-tông nứt có một phần nhỏ do xi măng dùng đúc các hạng mục có đặc tính dễ trương nở khi nắng, ngoài ra còn do tay nghề của công nhân...

Một chuyên gia về bê-tông cho rằng nguyên nhân nứt còn có thể do nền hạ phía dưới sàn hầm (cả với hầm chìm và hầm chữ U) đã không được gia cố đúng, đều ở tất cả các vị trí. Vì thế, sau khi cả khối bê-tông nặng hàng ngàn tấn được đổ lên trên đã làm cho sàn nền hạ bị lún xuống dẫn đến nứt cục bộ ở một số vị trí, nhất là ở điểm nền hạ yếu.

Ông Nguyễn Hùng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bê-tông 620 Châu Thới cho biết nguyên nhân nứt khối bê-tông sau khi đúc có thể do kết cấu thép bên trong không được tính toán tương xứng với khối lượng bê-tông; do chọn loại phụ gia đông cứng nhanh không phù hợp với điều kiện thời tiết nắng, gió, độ ẩm ở từng khu vực (ở Nhơn Trạch, Đồng Nai khác với khu vực quận 1, quận 2 - TP.HCM); chế độ bảo dưỡng bê-tông sau khi đổ có được thực hiện đúng hay không...

“Khoảng 10 năm sau khi nhấm chìm xuống sông, các vết nứt ngang, dọc, xiên trên bề mặt bê-tông hầm sẽ bị ngấm nước từ trên nắp bản và hai vách bên, làm suy giảm cường độ, khả năng chịu lực, tuổi thọ của hầm...” - một chuyên gia về kết cấu bê-tông cho biết.

“Chữa” bằng cách nào?

Trước đó, trả lời Sài Gòn Giải Phóng, kỹ sư Vương Hoàng Thanh - Trưởng Phân ban quản lý dự án Đông-Tây (thuộc PMU Đông-Tây) cho biết vết nứt trên bốn đốt hầm là những vết rạn chân chim, chỉ rộng từ 0,1đến 0,3 mm. Chiếu theo theo tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam, “các vết rạn không vượt quá 0,3 mm” thì chúng vẫn có thể chấp nhận được với điều kiện sẽ phải xử lý triệt để bằng các hóa chất cần thiết. Tuy nhiên, theo ông Thanh, việc đúc các đốt hầm này đã được tính toán theo tiêu chuẩn Nhật Bản, nghĩa là chỉ cần có vết nứt rộng khoảng 0,1 mm là đã phải có các biện pháp xử lý.

Chiều qua (18-8), trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Thanh cho biết việc Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra và đưa ra thông tin về các vết nứt là quy trình bình thường. Cũng theo ông Thanh, những vết nứt này sẽ được xử lý đồng thời bằng ba giải pháp: bơm hóa chất vào vết rạn, tiến hành chống thấm và căng cáp siết chặt các khối bê-tông lại (từ đó sẽ triệt tiêu các vết nứt) để chất lượng các đốt hầm đạt yêu cầu.

Ông Thanh cho biết những ngày tới, Bộ Xây dựng sẽ làm việc về chất lượng các hạng mục của hầm Thủ Thiêm và đưa ra kết luận, biện pháp xử lý các vết nứt. “Quá trình làm việc sẽ xem xét thận trọng các vết nứt và đưa ra giải pháp phù hợp để không làm ảnh hưởng đến tiến độ là tháng 10 tới phải đưa các đốt hầm về Sài Gòn” - ông Thanh nói.

Theo một thành viên Hội đồng Nghiệm thu nhà nước, Ban quản lý dự án Đông-Tây và nhà thầu cần khẩn trương xem xét và phê duyệt phương án xử lý lún nền hầm hở chữ U. Lưu ý, các nhà thầu phải tiếp tục quan trắc lún và kiểm soát độ lún dư trong quá trình khai thác tại khu vực nền hầm hở chữ U.

Những điều chưa biết về hầm Thủ Thiêm Hầm Thủ Thiêm trị giá hơn 2.200 tỷ đồng, do nhà thầu Obayashi Corporation thi công; tư vấn thiết kế là Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) Nhật Bản. Hầm Thủ Thiêm dài 1.490 m, đoạn hầm chìm nằm dưới sông dài 370 m chia làm bốn đốt hầm, mỗi đốt nặng 27.000 tấn; còn lại là hai đoạn hầm hở chữ U ở hai đầu quận 1 và 2. Theo thiết kế, mỗi đốt hầm chìm dài khoảng 93 m, rộng 33,2 m, cao 9 m; độ dày bản đáy và nắp 1,5 m, vách hai bên dày 1 m, tất cả bằng bê-tông cốt thép. Ngày 13-9-2007, đơn vị thi công đã đổ mẻ bê-tông đầu tiên đúc đốt hầm. Đến tháng 6-2008, cả bốn đốt hầm đã được đúc xong tại bãi đúc Nhơn Trạch, Đồng Nai. Để vận chuyển các đốt hầm trên quãng đường dài 20 km cũng như lắp đặt các đốt hầm ở độ sâu 23-24 m (tính từ mực nước xuống dưới đáy sông Sài Gòn), người ta sẽ phải bịt hai đầu các đốt hầm lại, cho chìm lơ lửng trên sông rồi kéo đi. Khi đến nơi thì bơm nước đầy cho hầm chìm đúng vị trí qua vệ tinh định vị. Dự kiến tháng 7-2009 sẽ thông xe kỹ thuật hầm Thủ Thiêm từ quận 1 sang quận 2.