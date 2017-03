Ổ bạc trong quán giải khát Thu Hà

Lâu nay, việc kinh doanh cà-phê, giải khát của chủ quán Thu Hà đã có “tiếng ra, tiếng vào” trong bà con ở khu dân cư này. Điều đó đã được lực lượng công an ghi nhận và cho trinh sát tiến hành xác minh những điều còn nghi vấn về hoạt động thực chất của chủ quán. Điều gì đến rồi cũng đến.

Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo công an quận (CAQ) Thanh Khê, 11 giờ ngày 3-11, cán bộ cảnh sát tổ công tác đặc biệt thuộc Đội cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội công an quận Thanh Khê, dưới sự chỉ huy trực tiếp của trung tá Mai Văn Hiển - Đội phó đã bất ngờ đột kích quán cà-phê, giải khát Thu Hà. Mọi điều nghi vấn trước đó bây giờ đã được phơi bày. Ngay trong căn nhà do ông Nguyễn Hữu Hiệp (1958) làm chủ đang diễn ra những cuộc sát phạt giữa các con bạc trên 2 chiếu bạc ở khu vực giữa nhà và một căn phòng nằm kín đáo ở phía cuối cùng.



Chân dung các con bạc.

Do cuộc đột kích diễn ra hết sức chớp nhoáng nên trong nhà không ai kịp trở tay. Ở chiếu bạc đầu tiên là cuộc “tỷ thí” trò chơi “tứ sắc” của các con bạc Lê Thị Thùy Loan (1972, trú tổ 42, P. Hòa Khê), Mai Thùy Linh (1992, trú tổ 51, P. An Khê), Đoàn Thị Lê (1965, trú tổ 43, P. Hòa Khê) và Nguyễn Văn Tiên (1964, trú tổ 9, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê). Còn ở chiếu bạc thứ hai với nội dung chơi “Ù”, những con bạc khác cũng không phải vừa với việc ăn thua khá lớn.

Trong đó có Nguyễn Tiến Dũng (1963, trú 12A - Phạm Văn Nghị, P. Thạc Gián), Dương Việt Trung (1977, trú thôn 7, xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam), Mai Sáu (1962, trú tổ 1, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) và Trương Thành Vinh (1966, trú tổ 30, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê). Ngay trên các chiếu bạc, tiền vẫn còn nguyên vẹn với số lượng khá lớn.



Tang vật thu giữ tại chiếu bạc “tứ sắc”.

Qua kiểm tra sơ bộ, bước đầu, lực lượng CA đã lập biên bản tạm thu giữ 23,7 triệu đồng từ 2 chiếu bạc. Điều bất ngờ là khi tiến hành khám xét trong nhà, lực lượng CA còn thu giữ 2 thùng các-tông đựng 200 bộ bài 52 lá, 100 bộ bài tứ sắc còn mới chưa sử dụng do chủ nhà mua về cung cấp cho các con bạc. Trong căn phòng phía sau của các đối tượng chơi bài “Ù”, các TS còn phát hiện một cây mã tấu để trong phòng.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, đại úy Lê Văn Dương, ĐTV Đội cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội công an quận Thanh Khê cho biết, do vụ việc vừa mới được phát hiện nên cơ quan điều tra đang tập trung đấu tranh làm rõ hành vi của từng người để có cơ sở xử lý về mặt pháp luật. Việc lực lượng CA kịp thời triệt xóa tụ điểm cờ bạc tại nhà ông Nguyễn Hữu Hiệp đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ phía người dân và đã tạo ra hiệu ứng tốt trong phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm tại cộng đồng dân cư.

Theo Xuân Lan (Công an Đà Nẵng)