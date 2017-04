Ổ cờ bạc trong quán nước ở ngõ nhỏ

Chủ sới bạc này là Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1980), ở 38 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Tiến là chủ một quán nước nằm sâu trong một ngõ nhỏ, nhưng thời gian gần đây, Tiến đã tổ chức sới bạc và thu tiền “hồ” của các con bạc. Ngoài ra Tiến còn làm nhiệm vụ cảnh giới cho các con bạc.

Sau một thời gian xác minh nguồn tin của quần chúng, Công an phường Dịch Vọng đã quyết định phá án. Khi các trinh sát đột nhập vào ổ cờ bạc này, 4 con bạc vẫn say sưa sát phạt nhau, tang vật thu giữ trên 10 triệu đồng và các dụng cụ dùng để đánh bạc. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 4 ĐTDĐ, 1 xe ô tô của các đối tượng đánh bạc.

Tại có quan công an, 4 đối tượng Giang Văn Nam (SN 1976) ở Thái Thụy, Thái Bình; Phan Thanh Sơn (SN 1980) ở Tương Mai, Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980) ở Văn Chương, Hà Nội và Đỗ Tảo (SN 1979) ở Tân Lập, Phú Thọ đã khai nhận hành vi đánh bạc của mình.

Chủ sới bạc, Nguyễn Ngọc Tiến cũng bị đưa về cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Theo Vân Phong (ANTĐ)