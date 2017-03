Ổ cờ bạc trong shop quần áo thời trang

Sau nột thời gian điều tra, xác minh, các trinh sát Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Phòng đã xác định bên trong một shop quần áo thời trang ở 386 đường Phan Đăng Lưu, phường Bắc Sơn, quận Kiến An do Nguyễn Văn Hoạch, 46 tuổi làm chủ là một ổ cờ bạc.

Hàng ngày, các con bạc đến đây sát phạt nhau đều phải nộp số tiền hồ khá cao cho chủ nhà là 100.000 đồng/giờ. Mặc dù bên ngoài ổ cờ bạc này là shop quần áo thời trang, nhưng chủ chứa bạc vẫn tổ chức cảnh giới, kiểm soát các con bạc ra vào đây một cách chặt chẽ, nhằm đối phó với cơ quan công an.

Sau khi đã nắm rõ quy luật hoạt động của ổ cờ bạc này, tối 9-5, các trinh sát đã quyết định phá án. Khi các trinh sát đột nhập ổ cờ bạc này, nhiều con bạc vẫn đang say sưa sát phạt nhau.

Ngay lập tức, 17 con bạc trong đó có 9 nam và 8 nữ đã bị các trinh sát bắt giữ tại chỗ. Tang vật thu được trên chiếu bạc gồm 51 triệu đồng và 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị và một số dụng cụ khác phục vụ cho việc đánh bạc...

Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ 17 đối tượng trên để điều tra, phân loại, lập hồ sơ xử lý.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)