Ổ ma túy cực lớn tại khách sạn ở TP Nha Trang

Ngày 29-7, một nguồn tin xác nhận Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại khách sạn Quốc Tế ở số 9 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Thông tin ban đầu cho biết ngày 28-7, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đột kích kiểm tra các phòng kinh doanh karaoke của khách sạn Quốc Tế. Qua kiểm tra 18 phòng karaoke, lực lượng công an phát hiện có đến chín phòng có ma túy. Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ 67 người liên quan. Những người này khai nhận có mặt trong chín phòng trên để sử dụng ma túy.



Khách sạn Quốc Tế - nơi có ổ ma túy cực lớn

Theo một cán bộ công an, hệ thống các phòng karaoke, massage của khách sạn Quốc Tế được thiết kế có đường đi, lối ra vào rất ngoằn ngoèo, lắt léo. Tại khu vực này thường xuyên có nhân viên canh chừng để đối phó với lực lượng chức năng. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã nhiều lần xử lý các sai phạm của khách sạn Quốc Tế trong hoạt động kinh doanh karaoke, massage.