Ổ ma túy trong nhà 2 lớp cửa sắt

Công an đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Thế Tới (ngụ phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM) và các đồng phạm về tội tàng trữ, mua bán ma túy.



Ổ ma túy của Tới được xem là “đại lý” lớn, cung cấp cho hàng chục người nghiện trên địa bàn và công an ròng rã đeo bám nhiều tháng trời mới triệt phá được.

Giữa năm 2017, trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) phát hiện ngôi nhà trong con hẻm cụt 518/1 Lê Văn Thọ (phường 16, quận Gò Vấp) suốt ngày đóng cửa im ỉm nhưng mỗi ngày có hàng chục người nghiện chạy xe máy ra vào. Họ đến và đi trong chớp nhoáng, tập trung vào buổi trưa và chập choạng tối.

Xác định đây là “đại lý” mua bán, tàng trữ ma túy nên trinh sát đặc nhiệm phối hợp với Công an quận Gò Vấp lên phương án triệt phá.



Nghi phạm Tới cùng tang vật ma túy, súng… trong căn nhà hai lớp cửa sắt. Ảnh do công an cung cấp

Qua tìm hiểu, công an xác định Tới bán ma túy cho người nghiện nhưng mọi giao dịch đều qua cánh cổng luôn khóa, chủ nhà hiếm khi ra ngoài. Sau khi xác định, công an lập chuyên án, phân công trinh sát đeo bám.



Cuối tháng 7-2017, công an chặn bắt Nguyễn Thanh Phong (quê Hậu Giang) khi người này chạy xe ở quận 12. Khám xét, công an thu giữ ba túi nylon chứa ma túy đá. Tiếp đến, công an cũng bắt giữ Hứa Quốc Trung cùng ma túy cất giữ trong người. Những người này đều khai nhận đã mua ma túy từ chỗ Tới về sử dụng.

Dù đã đủ tư liệu nhưng để ập vào nhà của Tới khám xét mà nghi phạm không kịp phi tang ma túy là điều không dễ. Bởi lẽ căn nhà luôn khóa hai lớp cửa, cổng cao lên tận ban công tầng một, nhà dạng khép kín, người ngoài không thể đột nhập.

Người đàn ông 52 tuổi này hiếm khi ra ngoài. nếu bị đánh động, Tới và người phụ nữ sống cùng sẽ phi tang ngay ma túy và điều này làm các trinh sát “đau đầu”.

“Một tháng, số lần Tới bước ra khỏi nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lần nghi can đánh ô tô sang Campuchia nghi là để giao dịch ma túy nhưng anh em chưa dám đánh động. Anh em bàn cách đột nhập vào nhà khám xét nhưng phương án này không khả thi vì không thể bất ngờ leo vào mà chủ nhà không phát hiện, anh em tìm cách chờ đợi” - một trinh sát kể.

Khuya cuối tháng 7-2017, khi phát hiện Tới ra khỏi nhà, công an quyết định cất lưới. Một mũi trinh sát đeo bám Tới, còn một mũi ém quân trước nhà chờ đợi. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an dụ được người phụ nữ trong căn nhà ra ngoài. Khi người này mở cổng, các trinh sát vây đến, ập vào khám xét, cùng lúc Tới cũng bị trinh sát chặn bắt.

Khám xét nhà của nghi can, công an thu giữ hơn 1,7 kg ma túy đá, heroin, súng và khuôn dập thuốc lắc.

“Người này mua hàng từ Campuchia về rồi pha chế thuốc lắc, dập khuôn để bán lại, thu lợi cao…” - một trinh sát cho biết.

“Từ khi Tới bị bắt, con hẻm trở lại bình yên, không còn cảnh người nghiện vào ra tấp nập mua hàng” - người dân trong con hẻm cho hay.