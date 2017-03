Ổ nghiện gia đình điều hành đường dây mại dâm bạc triệu

Qua điều tra làm rõ, Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định bắt khẩn cấp hai đối tượng Lê Thị Thịnh (45 tuổi) và Lê Quang Phúc (22 tuổi, con trai Thịnh, thường trú Gò Vấp, tạm trú phường Tam Phú, quận Thủ Đức) để xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”. Công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Theo nguồn tin quần chúng cho biết, trên địa bàn quận Thủ Đức xuất hiện một đường dây cung cấp GMD cho những vị khách có nhu cầu, trong đó những người trong đường dây này chủ yếu là người cùng một nhà và đều là con nghiện ma túy nặng. Sau khi xác định các đối tượng chủ chốt, Công an quận Thủ Đức đã tung các tổ trinh sát theo dõi và bắt quả tang.



Thịnh và Phúc tại cơ quan điều tra.

Trưa 20/9, phát hiện hai cặp nam nữ vào thuê phòng tại khách sạn Tân Thiên Hương (đường 49, KP7, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) các trinh sát lập tức triển khai công tác kiểm tra hành chính. Tại hai phòng của khách sạn, các trinh sát phát hiện hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm nên tiến hành lập biên bản đưa về trụ sở làm việc.

Từ lời khai của khách và GMD, Công an quận Thủ Đức đã tiến hành bắt nguội các đối tượng còn lại. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đường dây mại dâm trên do Lê Thị Thịnh tổ chức từ tháng 6/2013 đến nay, giúp sức cho Thịnh là Phúc (con trai Thịnh). Ngoài việc điều hành đường dây mại dâm, Thịnh còn kiêm luôn việc phân phối bán lẻ ma túy. Lúc Công an ập vào nhà Thịnh đã phát hiện ra 5 đối tượng (điều là con cháu Thịnh) đang phê ma túy trong phòng. Trong những đối tượng bị phát hiện sử dụng ma túy có cả bạn gái của con trai Thịnh.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang mở rộng điều tra đường dây cung cấp GMD này để tiến hành hoàn tất hồ sơ xử lý.



Theo Nghinh Phong (CAND)