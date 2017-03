Ở nhà mua sắm khoẻ hơn

Đi du lịch bị chặt chém Thành phố vừa trải qua đợt nắng nóng, nên du lịch biển được nhiều người chọn và các điểm du lịch ngắn ngày như Nha Trang, Phan Thiết, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Giờ đều quá tải. Giá thuê phòng khách sạn tại Vũng Tàu đã tăng 50% so với ngày thường nếu đặt trước. Với khách vãng lai, các khách sạn ở khu vực bãi Trước, bãi Sau biển Vũng Tàu giá gấp từ 3 – 5 lần so với ngày thường. Phòng máy lạnh khách sạn bình dân có nơi giá thuê lên đến 1 triệu đồng/phòng/ngày, gấp năm lần so với ngày thường. Nhiều nhóm đi xe máy đến Vũng Tàu vào sáng sớm 30.4 đã chuyển hướng đi sang khu vực Long Hải, Lộc An, Hồ Cốc lại rơi vào tình trạng bi đát hơn, vì toàn bộ khu vực đều quá tải và giá cả bị nâng vô tội vạ. Khu vực sát bãi biển Long Hải, giá thuê phòng quạt dùng toalét chung cũng đã lên tới 350.000 đồng/phòng, phòng máy lạnh bình dân 900.000 đồng/phòng. Tại Lộc An, nhà dân được bày biện lại thành phòng cho thuê với giá lên tới 400.000 đồng/phòng. Giá cao nhưng nhiều du khách đã “lỡ” đi, không thể ngủ ngoài trời. Từ một tháng trước, tất cả các khu du lịch ven biển Phan Thiết; các khách sạn, nhà nghỉ trung tâm thành phố đã thông báo hết chỗ. Nhưng theo các hãng lữ hành, họ để dành phòng để “chém” khách vãng lai. Các khách sạn, nhà nghỉ nội thành Phan Thiết phổ biến tăng hơn 100%, có nơi tăng 200%. Nha Trang cũng xuất hiện tình trạng làm giá tương tự…