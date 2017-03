Ở nhờ, cháu gái “nẫng” luôn tài sản của bác

Trước đó, cơ quan công an đã nhận được trình báo của bà Vũ Thị Hoan (49 tuổi, trú tại Tôn Đức Thắng – Lê Chân – Hải Phòng) về việc bị mất một số tài sản có giá trị.



Theo đó, khoảng 12h ngày 3/3/2010, bà Hoan đi chợ về thì phát hiện thấy mất một số tài sản trong nhà bị mất gồm: 01 tivi Sony 32 ins, 01 bộ giàn Karaoke (đầu đĩa DVD, âm ly, loa thùng và mic không dây). Tổng số tài sản bị mất trị giá khoảng 13,8 triệu đồng. Bà Hoan đặt nghi ngờ vào Yến, đứa cháu gái gọi bà bằng bác.



Bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên Yến trộm cắp tài sản của gia đình bà. Khoảng tháng 10/2010, do có quan hệ họ hàng nên bà Hoan đã đồng ý cho Yến đến ở nhờ. Trong thời gian ở nhà bác, lợi dụng sơ hở, Yến đã lấy số tiền 1.100 USD và 6,7 triệu đồng. Yến dùng tiền đó để tiêu xài hoang phí và mua một chiếc điện thoại Iphone. Bà Hoan phát hiện sự việc thì Yến hứa sẽ đi làm lấy tiền trả cho bà. Yến cũng đưa chiếc điện thoại Iphone cho bà Hoan để trừ nợ. Bà Hoan đành mang chiếc điện thoại đi bán, thu lại được 7,5 triệu đồng và không cho đứa cháu gái ở nhờ nữa.



Món nợ cũ còn chưa trả hết Yến lại tiếp tục gây ra vụ trộm đồ điện tử nói trên. Không thể chịu nổi cô cháu gái, bà Hoan đã nhờ đến sự can thiệp của cơ quan pháp luật. Yến bị bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản.



Tại cơ quan điều tra, Yến thừa toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi bị bác đuổi khỏi nhà, một lần đến thăm bác, Yến lén lấy chiếc chìa khóa nhà của bà bác mang đi đánh thêm chìa rồi quay lại khi nhà không có ai để trộm cắp tài sản. Yến đã lừa bán số tài sản ăn cắp cho chủ một cửa hàng điện tử trên đường Quang Trung – Hải Phòng với lý do chuẩn bị chuyển nhà vào miền Nam nên muốn bán hết đồ trong nhà.



Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Yến trước pháp luật.



Theo HQ (Bee)