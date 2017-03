Ổ nhóm chủ mưu lừa các ngân hàng dự án 1 tỷ USD

Thông tin từ CATP Hà Nội, ngày 15/9, tại khách sạn trên đường Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Đội An ninh Ngân hàng Tiền tệ và Thị trường chứng khoán thuộc Phòng An ninh Kinh tế CATP điều tra, tạm giữ Thân Huy Hoàng (SN 1948, trú tại phường Tân Tạo A, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) và Nguyễn Quang Ngân (SN 1943, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn tín dụng lớn cho vay lãi xuất thấp.



Tang vật thu giữ gồm nhiều giấy tờ ký khống của doanh nghiệp và ngân hàng để phục vụ hành vi lừa đảo của Hoàng và đồng bọn. Tuy nhiên các Ngân hàng, doanh nghiệp chưa có thiệt hại về tài sản, nên cơ quan CA chưa xử lý hình sự.



Bước đầu Hoàng khai nhận: khoảng đầu năm 2009, Hoàng có quen Hoàng Đ.Đ Giám đốc một công ty có Văn phòng đại diện tại phường 12, quận 4, TP Hồ Chí Minh. Biết công ty của Hoàng đang khó khăn về vốn, Đ hứa chuyển cho Hoàng 500 triệu USD từ khoản vốn 1 tỷ USD gửi tại Ngân hàng Mông Cổ. Đ cho biết đây là nguồn vốn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật thiết bị từ Mỹ, Canada.



Do công ty của Hoàng không đủ tiền làm thủ tục và phí vận chuyển để nhận được khoản tiền này nên Đ nhờ Hoàng ra Hà Nội móc nối với ngân hàng cần huy động vốn và đồng ý tiếp nhận tiền gửi.



Tuy không nói nguồn gốc của nguồn vốn, Đ khẳng định với Hoàng hiện có một nguồn vốn lớn với 10.000 tỷ đồng; 1 tỷ USD và một nguồn vốn khác là 4.000 tỷ đồng. Nếu sự việc trót lọt, Hoàng được hưởng lợi nhuận 1,7%/ năm.



Có mặt tại Hà Nội, Hoàng rủ thêm Ngân và 2 đối tượng nữa tham gia. Trong khoảng thời gian làm việc tại Hà Nội, Hoàng và nhóm của mình đã đến 5 ngân hàng mời chào nguồn vốn nói trên. Trong số đó có một ngân hàng đã soạn thư mời gọi nguồn vốn.



Phòng An ninh Kinh tế khuyến cáo tới các ngân hàng thận trọng trong việc tiếp nhận ngồn vốn, thấy có biểu hiện nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan công an.





Theo Trí Minh (VTC News)