Ổ nhóm chuyên cướp xe máy trên đường cao tốc

Ngày 13/1, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra ổ, nhóm cướp tài sản trên đường cao tốc, đoạn từ Pháp Vân (Hà Nội) đến địa phận huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Theo đó, 5 đối tượng bị đề nghị truy tố về tội cướp tài sản gồm: Trần Văn Quân, Phạm Văn Giang, Lê Văn Ninh, Trần Văn Chinh và Nguyễn Thanh Bình, đều trú ở huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, nguyên là công nhân hợp đồng tại Khu Công nghiệp thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam.

Theo kết luận điều tra: Từ cuối tháng 3/2010 đến 21/4/2010, trên một số đoạn đường thuộc địa bàn huyện Thường Tín, Phú Xuyên (Hà Nội) đã xảy ra một số vụ cướp tài sản. Các đối tượng mang theo dao, kiếm; hoạt động từ 22h hôm trước đến 0h ngày hôm sau. Bọn chúng đã gây ra 6 vụ cướp, nạn nhân bị cướp là những người đi xe máy có giá trị cao...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, có sự phối hợp của Công an huyện Thường Tín và Công an huyện Phú Xuyên, Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã xác định ổ nhóm gây ra các vụ cướp này do Trần Văn Quân cầm đầu. Đến ngày 24/4/2010, cơ quan Công an đã đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng trong ổ, nhóm của Quân. Tại cơ quan điều tra, bọn chúng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Các đối tượng đã cướp 6 chiếc xe máy, trị giá hơn 100 triệu đồng. Trong đó, 4 xe các đối tượng sử dụng và bán 2 xe lấy tiền. Cơ quan điều tra đã thu hồi được 6 xe trả cho chủ sở hữu.





