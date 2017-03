Ổ nhóm giết người đã ra đầu thú

Bọn chúng gồm: Vũ Đức Cường, SN 1979 và em trai là Vũ Đức Long, SN 1982, ở phường Dư Hàng, Lê Chân; Nguyễn Trung Thành, SN 1990, ở số 4/72/11, tổ 42 cụm 7, Đông Khê, Ngô Quyền; Nguyễn Hải Long, SN 1991, ở 123B An Lạc 2, Sở Dầu, Hồng Bàng; Nguyễn Văn Đức, SN 1985, ở 1/52/261 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân; Trần Trung Thảo, SN 1992, ở số 8 C192 Trại Chuối; Hồng Bàng.

Theo tài liệu điều tra, trước đó vào khoảng 23h ngày 5-9, anh N.V.B SN 1978, ở thôn Lão Phong, Tân Phong, Kiến Thụy cùng anh Vũ Văn Dinh, SN 1969, ở Lê Thiện, An Dương, rủ nhau đến quán đấm lưng thư giãn của Phạm Doãn Hùng (tức Hùng vổ, SN 1975, ở 98A Trần Nguyên Hãn, Lê Chân) tại số 12 đường Hồng Bàng để đấm lưng. Khi tới nơi, hai anh đã được 2 nhân viên trong quán này "chăm sóc" trong đó có Lều Thị Hương, SN 1990, ở số 1 C34 Trại Chuối, Hồng Bàng. Khoảng 30 phút sau, hai vị khách thanh toán tiền rồi đến khu vực phường Quán Toan, Hồng Bàng vào quán mua chân gà và rượu về nhậu. Tuy nhiên, khi lấy ví ra, anh N.V.B phát hiện 300.000đ trong ví đã "không cánh mà bay". Cho rằng nhân viên trong quán thư giãn đã cuỗm số tiền trên nên cả 2 đã quay lại quán gặp Hương và yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, Hương không thừa nhận. Bực mình, N.V.B liền tát Hương. Ngay lập tức, một số đối tượng mặt đằng đằng sát khí mang theo chai thuỷ tinh, gậy, gạch vỡ và giáo lao tới đánh hai vị khách này. Hậu quả, anh N.V.B bị đâm chết ngay tại chỗ, anh Dinh bị các đối tượng đuổi theo truy sát nhưng đã nhanh chân thoát nạn.

Nhận được tin báo, Công an quận Hồng Bàng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ. Quá trình xác minh thu thập tài liệu, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trên. Đến ngày 10-9, lần lượt 6 đối tượng này đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyễn Thanh Phương là kẻ trực tiếp dùng giáo đâm chết nạn nhân. Ngoài 6 đối tượng này, hiện Công an quận Hồng Bàng đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Thanh Phương và Lều Thị Hương.

Theo Nguyên Lê (ANTĐ)