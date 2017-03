Ổ nhóm tuổi 9X và 80 vụ trộm cắp

Bước đầu, 9 đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ, chúng đều sống lang thang tại Hà Nội và phần đông thuộc thế hệ 9X.

Các đối tượng trong vụ án

Cầm đầu ổ nhóm siêu trộm này là Nguyễn Thế Anh (SN 1991), trú tại Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương. Số đàn em cùng bị bắt gồm: Vũ Đại Phong (SN 1992), trú tại Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng; Đỗ Văn Vịnh (SN 1989), tại Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên; Nghiêm Văn Tiến (SN 1991), trú tại Yên Bình, Yên Bái; Phạm Văn Tuấn (SN 1995), trú tại Mai Đình, Sóc Sơn; Vũ Thành Nam (SN 1996), tại Quất Động, Thường Tín; Đỗ Việt Anh (SN 1994), tại Thiệu Hoá, Thanh Hoá; Đỗ Văn Mạnh (SN 1991), tại Thọ Xuân, Thanh Hoá và Lê Trung Dũng (SN 1993), tại Tân Uyên, Lai Châu.

Theo CAP Yên Phụ, 9 đối tượng trên hiện đều sống lang thang trên địa bàn Hà Nội. Theo dõi hoạt động của ổ nhóm trộm cắp này, lực lượng công an xác định, chúng hầu hết là người tỉnh ngoài. Ban ngày, chúng tụ tập tại các quán “net”, cùng ăn, ngủ và chơi game tại đây đến tối. Đến khoảng 22h, chúng rời quán, chia thành từng cặp và bắt đầu đi trộm cắp tài sản. Chúng tỏa đi khắp các ngõ ngách ở Hà Nội, thấy ở đâu sơ hở là trộm cắp. Thượng vàng hạ cám, từ những tài sản đắt tiền như xe máy, điện thoại, phụ tùng ô tô… cho đến sắt vụn ngoài đường chúng đều “nhặt” sạch. Đến 5h sáng thì chúng rút quân về và đem những thứ trộm cắp được đi bán lấy tiền chia nhau. Số tiền này sau đó chúng nướng cả vào quán “net”, ăn uống và mua sắm.

Sau một thời gian xác minh nhóm đối tượng này, nghiên cứu phương thức hoạt động của chúng, 23h ngày 25-8, một tổ công tác Công an phường Yên Phụ và Công an quận Tây Hồ đã tỏa đi các ngả, quyết tâm triệt xóa ổ nhóm trộm nhức nhối này. Đến 1h ngày 26-8, các trinh sát phát hiện Nghiêm Văn Tiến và Đỗ Việt Anh đang đột nhập vào một nhà dân trên đường An Dương, phường Yên Phụ trộm cắp tài sản đã tổ chức bắt giữ. Tiến bị tóm gọn còn Việt Anh liều mình bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Tiến khai ổ nhóm của mình gồm 16 đối tượng. Suốt 2 ngày đêm tích cực điều tra, truy xét, đến chiều 27-8, lần lượt 9 đối tượng trong ổ nhóm đã bị cơ quan công an bắt giữ. Theo các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Tây Hồ, các đối tượng vừa bị bắt đều thuộc thành phần hư hỏng, lỳ lợm. Đặc biệt, đối tượng Nghiêm Văn Tiến khi bị bắt, đưa về trụ sở công an đã vờ bị câm điếc, mù chữ, không hợp tác với cơ quan công an. Ai hỏi gì Tiến hắn cũng ra hiệu không nghe thấy, không nhìn thấy… suốt một ngày trời hắn diễn trò như vậy khiến việc lấy lời khai rất khó khăn. Nhưng khi các trinh sát cho Tiến gặp các đối tượng cùng nhóm, đưa ra những chứng cứ rõ ràng, hắn không thể “im lặng” được nữa.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, phần đông những đối tượng trong nhóm này đều có hoàn cảnh gia đình éo le. Bản thân đối tượng cầm đầu Nguyễn Thế Anh thì bố chết, mẹ đi làm giúp việc ở xa. Từ bé, Thế Anh đã chẳng có ai trông nom nên mải chơi, sớm hư hỏng. Nghiêm Văn Tiến thì bố đi tù vì tội buôn bán ma túy, mẹ bỏ đi từ khi cậu ta còn ẵm ngửa. Tiến lớn lên trong trại trẻ mồ côi và trường giáo dưỡng. Không có người chăm sóc, dậy dỗ, Tiến như cây dại không được uốn nắn nên nhanh chóng hư hỏng. Khai nhận tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trên cho biết: Đã tụ tập thành ổ nhóm đi trộm cắp từ tháng 5-2010 đến nay. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, chúng đã gây ra 35 vụ trộm cắp xe máy, 37 vụ trộm cần gạt nước kính trước ô tô, 5 bộ ốp sườn xe ô tô, 2 điện thoại di động, 1 máy bơm nước… Hiện, cơ quan công an đã thu giữ được 1 xe máy BKS: 33N9-4355.

CAP Yên Phụ thông báo, ai là bị hại của các vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn phường Yên Phụ, quận Tây Hồ; phường Phúc Xá, quận Ba Đình; phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm trong khoảng thời gian trên, đến Công an phường Yên Phụ, hoặc liên hệ với đồng chí Ngô Thanh Hưng - cán bộ công an phường (điện thoại: 0983.548.118) để phối hợp giải quyết. Vụ việc đang được Công an phường Yên Phụ, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Tây Hồ điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn.

Theo Quang Tấn (ANTĐ)