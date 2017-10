Ô tô bốc cháy trên đường nghi bị cướp

Ngày 05-10, trên tuyến quốc lộ 61C (đoạn qua ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) người dân phát hiện một chiếc xe ô tô 7 chỗ bị cháy trơ khung.



Chiếc ô tô bốc cháy trong đêm nghi bị cướp

Theo người dân, khoảng 0 giờ ngày 5-10, ô tô Fortuner 7 chỗ 52B – 0778 chở theo 3 người, trong đó 2 nam và 1 người nữ (chưa xác định được danh tính) lưu thông hướng từ TP. Cần Thơ – TP. Vị Thanh. Khi đi đến km12 + 900 đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A thì bốc cháy dữ dội.



Những người trong xe sau đó được lực lượng công an và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu được nhiều vật khả nghi như vết máu, cây kéo... Từ những dấu vết ban đầu này có khả nghi đây là một vụ án chặn xe hơi rồi đốt để cướp tài sản trong đêm.

Trung tá Lê Văn Huệ - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành xác minh làm rõ vụ cháy. Còn về thông tin do mâu thuẫn nên xảy ra thanh toán nhau bằng cách phóng hỏa đốt xe thì đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang để điều tra, làm rõ.

Trong một diễn biến khác, chiều 5-10, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết, vào rạng sáng cùng ngày bệnh viện có tiếp nhận 2 trường hợp bị bỏng lửa trong vụ cháy xe ôtô ở Hậu Giang.

Họ là Trần Văn Ri (74 tuổi, ngụ TP.HCM) và Cai Văn Trung (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Bệnh nhân Ri bị bỏng lửa 71 %, độ I,II và III; bệnh nhân Trung bỏng lửa 15%, độ I, II Bác sĩ đã xử lý cấp cứu truyền dịch kháng sinh, giảm đau, chích ngừa uốn ván, đắp gạc vết bỏng. Cả 2 đã được chuyển lên TP. HCM điều trị.