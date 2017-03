Ô tô chở 20 thí sinh ĐH đâm vào xe đông lạnh

Vào thời điểm trên, xe khách Ford Transit mang biển số 77H - 0597 thuộc Công ty TNHH vận tải ô tô tỉnh Bình Định, chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng do tài xế Nguyễn Văn Tiến (SN 1968, ngụ tại phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam với tốc độ cao, vượt ẩu, không kiểm soát được tay lái đâm vào đuôi xe tải đông lạnh mang biển số 30N - 3775 (chưa rõ người điều khiển).

Tại hiện trường đầu xe khách bị nát bét, toàn bộ cabin xe bị vỡ hoàn toàn, tài xế Nguyễn Văn Tiến bị thương rất nặng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Cabin xe khách bị nát bét



Hai bà cháu đi trên chuyến xe vừa thoát nạn là bà Nguyễn Thị Liễu và cháu Hồ Đình Quốc (đều ngụ ở huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) kinh hoàng cho hay: Xe chạy rất nhanh, khi tông vào đuôi xe tải toàn bộ hành khách bị ngã về phía trước, bà bị thương nhẹ ở chân và tay.



Bà Liễu cho biết thêm: trên xe lúc đó có khoảng 20 hành khách, đa phần là học sinh đi thi đại học. Còn em Trần Đồng Ba (SN 1992), ngụ tại tỉnh Bình Định dẫn em đi thi tại Đà Nẵng. Sau khi may mắn thoát chết, em bắt xe khách tiếp tục hành trình để kịp kỳ thi.



Ngay sau khi xảy ra tai nạn, CSGT Công an TP Quảng Ngãi đã đến hiện trường, phân luồng giao thông trên tuyến. Hiện vụ tai nạn đang được Công an TP Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.



(Theo An ninh thủ đô)