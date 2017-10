Ô tô chở 5.000 gói thuốc lá lậu

Chiều 6-10, trên đường Tỉnh lộ 907, thuộc địa phận xã Trung An, huyện Vũng Liêm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an Vĩnh Long chặn bắt ô tô 64A – 004.70 do Hồ Văn Lâm (37 tuổi, ngụ xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm) điều khiển đang vận chuyển thuốc lá lậu.



5.000 bao thuốc lá lậu bị công an Vũng Liêm phát hiện và thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có 5.000 gói thuốc lá hiệu Jet, Hero và Scost nhập lậu.



Qua làm việc, Lâm khai nhận số thuốc lá trên do một người đàn ông thuê Lâm vận chuyển từ huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) về huyện Vũng Liêm để tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ các tang vật có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.