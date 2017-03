Ô tô con 'đối đầu' xe du lịch, năm người trên xe gặp nạn

Ngày 14-7, trên tuyến đường ven biển Đà Nẵng-Hội An (đoạn qua phương Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe du lịch khiến năm người thương vong.

Vào thời điểm trên, xe du lịch biển số 75B-006.71 của hãng Trâm Anh Thịnh (TP Huế) lưu thông trên đường Trường Sa hướng vào TP Hội An. Khi đến trước khu nghỉ mát Sandy Beach (phường Hòa Hải) đã xảy ra va chạm với ô tô con loại bốn chỗ biển số 43A-064.34 do anh Lê Ngọc Trung (ngụ Hội An) điều khiển, chạy hướng ngược lại. Cú đâm trực diện khiến xe anh Trung bị quay nhiều vòng mới dừng lại.



Vụ tai nạn khiến đầu chiếc ô tô con bẹp dí.

Tại hiện trường ghi nhận đầu ô tô con bị hư hỏng nghiêm trọng. Năm người đi trên xe bị thương nặng. Sau đó, một nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Tài xế Trung bị gãy xương cẳng tay trái, chấn thương hai khớp gối. Các hành khách đi trên xe du lịch chỉ bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.