Ô tô con văng bánh trên cầu Rạch Miễu

May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2-2, ô tô loại bốn chỗ ngồi biển số 52M-7825 đang lưu thông trên cầu Rạch Miễu thuộc địa bàn TP Mỹ Tho (Tiền Giang), hướng từ tỉnh Tiền Giang về tỉnh Bến Tre đã bất ngờ va chạm vào ô tô tải đông lạnh đang lưu thông hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh làm ô tô văng rời luôn phần bánh trái phía trước rồi nằm chắn ngang trên đường. Lúc này một thanh niên đang điều khiển xe máy biển số 51L-7637 cũng từ hướng tỉnh Tiền Giang về tỉnh Bến Tre tiếp tục tông vào xe 52M-7825.



Hiện trường vụ tai nạn

Do vụ tai nạn xảy ra trên cầu và vào thời điểm lưu lượng xe cộ qua lại đông đúc nên đã gây ra kẹt xe cục bộ kéo dài khoảng 4 km trên quốc lộ 60 (từ xã trung An, TP Mỹ Tho đến xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Nhận được tin báo, Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp đội CSGT Công an TP Mỹ Tho và nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc công an tỉnh Bến Tre có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.