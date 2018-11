Ô tô đầu kéo đẩy người phụ nữ chạy xe máy cả chục mét

Chiều 24-11, tại đoạn giao nhau giữa QL1A và QL60 (phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ phải nhập viện cấp cứu.



CSGT ghi nhận hiện trường vụ tai nạn.

Theo nhân chứng, khoảng 15 giờ 20, xe đầu kéo 77C-153.90 kéo theo rơ móc 77R-021.48 do tài xế Nguyễn Ngọc Minh (41 tuổi, ngụ ở tỉnh Bình Định) điều khiển trên QL1A, hướng đi từ ngã ba Trung Lương vào nội ô TP Mỹ Tho.

Xe này vừa đến vòng xoay ngã ba Trung Lương (phường 10, TP Mỹ Tho) để vào QL60 thì bất ngờ va chạm với xe máy 84E1-114.10 do một phụ nữ lái.

Chiếc 77C-153.90 đẩy lê người phụ nữ cùng xe máy khoảng 10 m trên đường khiến nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.



Xe đầu kéo trong vụ va chạm giao thông với xe gắn máy.

Lực lượng của Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang sau đó có mặt tại hiện trường phối hợp Đội CSGT Công an TP Mỹ Tho và Công an phường 10 điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.