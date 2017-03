Ô tô khách Phương Trang lao vào hai xe tải trên cao tốc, 10 người gặp nạn

(PLO)-Theo thông tin từ ông Phùng Văn On, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông Long An, một vụ tai nạn giao thông nhiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc TPHCM – Trung Lương giữa xe khách Phương Trang và 2 xe tải khiến một người chết, 9 người bị thương.