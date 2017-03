Ô tô tải chạy ngược chiều, cuốn hai người vào gầm xe

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 sáng 8-12, xe ô tô tải (BKS: 62C-033.04) do một tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa hướng từ Long An đi vòng xoay An Lạc (TP.HCM).

Khi vừa đến đoạn giao với đường Kênh A (ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì lao sang hướng đường ngược lại. Chiếc xe tải tông chiếc xe máy (BKS: 73K6-3720) do anh Lê Văn Phúc (sinh năm 1984, quê ở Cà Mau) điều khiển đang chở cháu Trương Quốc Thịnh (học sinh lớp 9, Trường THPT Phạm Văn Hai, xã Lê Minh Xuân).

Cú tông mạnh đã cuốn Phúc và cháu Thịnh vào gầm xe, anh Phúc tử vong ngay tại chỗ, người cháu bị thương nặng ở phần đầu, được đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy.

Đồng thời, xe ô tô tải va chạm với xe máy (BKS: 61Z1-7369) do anh Đoàn Thanh Tòng (SN 1991, ngụ xã Lê Minh Xuân) điều khiển. Vụ va chạm đã khiến anh Tòng phải nhảy xuống kênh thoát nạn và bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư đường Trần Đại Nghĩa và đường Kênh A, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.



Tại hiện trường, chiếc xe máy do anh Phúc điều khiển bị cán nát, phần đầu xe gãy rời. Vị trí chiếc xe tải nằm lấn sang phần đường ngược chiều, cách điểm va chạm khoảng 7 m. Xe ô tô tải để lại một vệt thắng khoảng 5 m tại hiện trường. Xe máy của anh Tòng bị hư hỏng nhẹ.



Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh đã có mặt xử lý vụ việc.

Theo người nhà nạn nhân, anh Phúc từ Cà Mau lên TP.HCM làm nghề sơn nước, sáng nay đi làm thì chở người cháu đi thi học kỳ thì gặp nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.