Ô tô tông vào đám đông đi bộ ở Bình Dương

Ngày 14-7, công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã lập hồ sơ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại khu phố Đồng An 2 (phường Bình Hòa) khiến một người chết và 3 người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn (hình cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 13-7, chiếc ôtô mang mang biển số TP.HCM do tài xế Lê Văn Son (quê Nam Định) chạy trên đường Bình Hòa 24, (phường Bình Hòa) hướng ra tỉnh lộ 43.

Khi xe chạy đến khu phố Đồng An 2 thì bất ngờ lao về phía trước tông trúng nhiều người đang đi bộ.



Cú tông cực mạnh đã hất 4 người đi bộ gồm 2 phụ nữ, một người đàn ông Hàn Quốc và một bé trai bị hất văng trên đường. Chị Nguyễn Thị An (28 tuổi, quê Nghệ An) bị bánh xe chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ô tô chỉ dừng lại khi tông vào đuôi xe tải đang đỗ bên đường.



Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã hỗ trợ đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô bị móp méo hư hỏng nặng phần đầu, xe tải cũng rời khỏi hiện trường ngay sau đó.