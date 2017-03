Ôm 500 tỷ đồng của đối tác rồi... lặn mất

Đến thời điểm này, công an nhận được đơn tố cáo của chín nạn nhân. Theo tường trình của các bị hại thì tổng số tiền Hằng chiếm đoạt lên tới 500 tỷ đồng. Trong đó, vợ chồng anh Võ Thái Bình - chị Chu Thị Trà Mi (ngụ P15Q8) mất 200 tỷ đồng.

Anh Phước (thường trú Q11) - người đã giao cho Hằng 25 tỷ đồng để mua hàng và hùn vốn kinh doanh cho biết: do cùng nghề buôn bán card (thẻ cào) điện thoại di động nên giữa anh với vợ chồng chị My chơi thân với nhau. Khoảng giữa năm 2011, trong lần đi ăn uống, anh Phước được vợ chồng chị My giới thiệu Hằng cung cấp thẻ cào của hai nhà mạng Mobifone và Viettel với quy mô lớn cho hai người.

Cuối năm đó, Hằng và vợ chồng chị My kinh doanh thêm sim điện thoại. Do phía chị My không xoay kịp vốn nên anh Phước được rủ tham gia. Tuy làm ăn chung, nhưng Phước chỉ biết mỗi việc góp 300 triệu đồng, mọi chuyện còn lại Hằng lo liệu hết nhưng lãi vẫn chia đều. Sau khi đưa đúng số tiền trên, chỉ hai tháng sau anh Phước nhận lại nửa tỷ đồng nên không chỉ khâm phục mà còn tin tưởng Hằng tuyệt đối.

Sau phi vụ này, chẳng biết lý do gì Hằng nói không kinh doanh sim nữa mà quay lại buôn bán mặt hàng truyền thống là thẻ cào và đôi bên trở thành đối tác. Giao dịch giữa Hằng với anh Phước diễn ra theo phương thức giao tiền trước nhiều đợt rồi nhận hàng sau. Liên tục trong hai tuần, mỗi ngày anh Phước chuyển cho Hằng 100 triệu đồng tiền mua sim nhưng sang tuần thứ ba mới nhận được lô hàng đã đặt tiền của tuần thứ nhất (tức đã đưa một tỷ đồng mới nhận được hàng và mỗi ngày nhận được lô hàng trị giá 110 triệu đồng, 10 triệu đồng dôi ra là phần hưởng chiết khấu của đôi bên). Ngay sau khi nhận được hàng, anh Phước tiếp tục chuyển tiền như vậy để lấy hàng của tuần kế tiếp. Sau khi tiêu thụ xong, khoản lãi 10 triệu đồng thu được, anh Phước hưởng 4,5% (tương đương 4,5 triệu), phần còn lại chia cho Hằng.

Tiến trình giao dịch diễn ra suôn sẻ, ngay cả những ngày lễ - tết Hằng vẫn giao hàng đúng hẹn nên anh Phước mạnh dạn tăng vốn đầu tư nên có thời điểm số tiền lên tới một tỷ đồng mỗi ngày.

Từ tháng 6-2012 trở đi, Hằng yêu cầu anh Phước tăng tiền đặt mua sim lên 2 tỷ đồng mỗi ngày, đồng thời rút ngắn thời gian nhận hàng xuống còn mười ngày và chuyện làm ăn giữa đôi bên vẫn diễn ra xuôi buồm thuận gió. Đến cuối tháng 4-2013, Hằng thông báo ngưng giao hàng, hẹn ngày 9-5-2013 sẽ giao hết số hàng trị giá 20 tỷ đồng anh Phước đã đưa nhưng sau đó tránh mặt và cắt đứt liên lạc.

Ngoài 20 tỷ đồng tiền đặt mua sim, Hằng còn chiếm đoạt của anh Phước 5 tỷ đồng tiền hùn vốn mở cửa hàng kinh doanh sim – card trên đường Nguyễn Ngọc Lộc, P14Q10. Được biết, khoản tiền thiệt hại anh Phước chỉ có một phần, còn lại là vốn huy động từ bà con dòng họ nên khi hay tin Hằng “cao bay xa chạy” không ít người muốn tự vẫn vì đã trót mang tài sản đi cầm cố.

Cơ quan điều tra đề nghị Hằng đến gặp điều tra viên Lê Thanh Trai, Đội 8 Phòng CSĐTTP về TTXH (số 324 Hòa Hưng, P13Q10; ĐT: 08.38640548) để làm việc. Sau 30 ngày (kể từ ngày đăng Báo CATP) đương sự không đến làm việc thì xem như bỏ trốn, cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo luật định. Ai phát hiện đối tượng ở đâu vui lòng thông báo về số điện thoại trên.



