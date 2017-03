“Ôm” tang vật vụ trộm suốt 7 tháng

Ông Thuận và chiếc xuồng - tang vật vụ trộm - Ảnh: Thanh Tú

Theo lời kể của ông Thuận, cuối năm 2010 ở địa bàn xã Bình Phú xảy ra rất nhiều vụ trộm. Ông Thuận cất công phục kích và bắt được tên trộm Trần Văn Bé Chính (ở cùng xã) chống xuồng lẻn vào vườn nhà ông lấy môtơ điện. Tang vật thu được là một chiếc xuồng, một đồng hồ đeo tay, một quẹt gas và một gói thuốc. Trong lúc dẫn giải đến công an xã thì đối tượng chạy thoát. Sau đó, công an xã mời Chính đến làm việc, Chính thừa nhận đã trộm của ông Thuận ba cái môtơ điện, đồng thời xác nhận tang vật ông Thuận thu giữ và trình báo cho công an xã là của mình.

Tuy nhiên chưa đầy một ngày sau, Công an xã Bình Phú đã thả Chính về và chuyển hồ sơ lên Công an huyện Cai Lậy thụ lý, giải quyết. Công an còn giao chiếc xuồng Chính dùng đi trộm cho ông Thuận giữ. Từ đó đến nay ông Thuận không hề nhận được thông tin gì về vụ việc.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Tảo - trưởng Công an huyện Cai Lậy, công an huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc về công an xã xử lý cách đây hơn một tháng. Lý do: thiệt hại của vụ trộm không lớn, thuộc thẩm quyền giải quyết của công an xã. Thế nhưng sáng 4-7, ông Lê Thành Dũng - trưởng Công an xã Bình Phú - lại nói đến nay xã chưa hề nhận được hồ sơ từ công an huyện. Còn việc giao xuồng cho ông Thuận giữ là vì trụ sở UBND ở xa, không thể kéo xuồng về. Con rể ông Thuận cũng đồng ý để chiếc xuồng lại nhà ông.

Theo THANH TÚ (TTO)