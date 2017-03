Ôm vợ người khác, bị chém trọng thương

Chiều 8-6, cơ quan điều tra công an huyện Tân Hưng (Long An) cho biết đang làm rõ vụ cố ý gây thương tích xuất phát từ quan hệ tình ái tại địa phương.



Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 7-6, trong lúc đi làm về, anh Phạm Công Hiền, SN 1977, ngụ ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà, Tân Hưng, phát hiện có dấu hiệu bất thường trong nhà liền xuống bếp cầm con dao vào bên trong.



Ngay sau đó anh Hiền bắt quả tang Nguyễn Hồng Lân, SN 1975, ngụ cùng ấp đang quan hệ bất chính với vợ mình là Nguyễn Thị Hà, SN 1973.



Không kiềm chế bực tức, anh Hiền chém liên tục vào người Lân trúng đầu, cánh tay trái, ngực gây thương tích nặng.



Nạn nhân chạy ra ngoài thì bất tỉnh. Nhận tin báo công an xã đưa Lân đi cấp cứu và bắt giữ Hiền.





Theo H.Minh (NLĐ)