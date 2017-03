'Ôm' xe ăn trộm nằm ngủ giữa đường

Sau khi tiếp nhận thông tin mất xe, công an xã Ia Tô (huyện Ia Grai, Gia Lai) đến hiện trường, truy tìm thủ phạm. Chừng 10 phút sau, công an bắt gặp Ngô Anh Tuấn (sinh năm 1992, ngụ xã Ia Tô) đang ngủ bên cạnh chiếc xe trên đường, đưa về trụ sở xử lý.



Công an huyện đưa chiếc xe tang vật về trụ sở làm việc. Ảnh: Quỳnh Loan



Trước đó, tối 23-5, ông Lê Đình Thông chạy xe máy đến nhà người quen ở xã Ia Tô (huyện Ia Grai, Gia Lai), dựng xe ngoài hiên rồi vào nhà trò chuyện cùng gia chủ. Chừng 20 phút, ông ra về thì chiếc xe đã không cánh mà bay.

Nhận tin, các công an tỏa đi tìm, phát hiện Tuấn nằm ngủ bên vệ đường cùng chiếc xe máy nên mời về trụ sở làm việc. Theo các chiến sĩ công an, khi phát hiện anh ta nằm ngủ, công an đến lay dậy, Tuấn sặc sụa mùi rượu, ngáp nói “mấy anh đừng phá, em say rồi, buồn ngủ lắm”.

Tại công an, Tuấn khai mới từ Thanh Hóa vào làm nghề phụ hồ, gia cảnh khó khăn, muốn có chiếc xe máy đi lại. Hôm ấy, sau khi nhậu say nên làm liều. Sau khi trộm được chiếc xe máy, không có chìa khóa nên anh ta dắt bộ. Đi được chừng 1 cây số, cơn say ập đến nên ngã vật ra đường.

Công an huyện Ia Grai đang củng cố hồ sơ xử lý Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản.