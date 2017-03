Ông chủ bị người làm công chém trọng thương

Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ông Đặng Văn Thơi, trú tại xã Vĩnh Thành, Long An bị chém trọng thương.

Rạng sáng ngày 14-2, nghe tiếng gõ cửa ông Thơi ra mở thì thì bị một đối tượng bất ngờ gí điện vào người rồi dùng dao chém tới tấp về phía ông Thơi. Ông Thơi kêu cứu, vợ ông Thơi cùng anh Đặng Văn Rô Be (SN 1980) là con trai ông Thơi và chị Lê Thị Hiền, vợ anh Be chạy đến đánh lại đối tượng. Khi chị Hiền bật đèn, đối tượng đó liền bỏ chạy. Ông Thơi và vợ là bà Gẩm đều bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tân Hưng. Tiến hành điều tra, truy xét, Công an huyện Tân Hưng đã làm rõ đối tượng gây ra vụ việc trên là Tô Văn Xem (SN 1982), ngụ xã Thới A, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Thông tin ban đầu cho biết, Xem là người làm công cho gia đình ông Thơi. Đối tượng Xem bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh. Theo Mạnh Đăng (ANTĐ)