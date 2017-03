Ông chủ thiệt mạng vì gạ tình osin

Theo Nam Anh (VNE)



Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố Vũ Thị Vân (28 tuổi, ở huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) về hành vi giết người. Theo lời khai của Vân tại cơ quan điều tra, chị giúp việc ở nhà ông Phạm (70 tuổi, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) khoảng 2 năm nay với mức lương 2,5 triệu đồng. Gần đây, do làm tốt công việc, cô được nâng lương 3,5 triệu đồng.Trước khi xảy ra vụ án, ông chủ được con trai biếu 2 triệu đồng nhưng chưa có nhu cầu sử dụng nên nhờ Vân giữ hộ. Do ngại cầm tiền nên Vân đã đưa lại cho con trai ông chủ.Ngày 24/7, Vân đang dọn dẹp ở tầng 4, ông Phạm đi vào đòi tiền. Vân nói đã đưa tiền cho con trai ông cầm nhưng ông chủ nhất định đòi "đổi tiền lấy tình". Sau đó, ông Phạm chốt cửa lại và có hành động khiếm nhã. Vân không đồng ý nên hai người xô đẩy, giằng co nhau trên giường.Sợ ông chủ làm hại, Vân đã dùng ga trải giường trùm vào mặt ông Phạm. Khoảng 5 phút sau, thấy ông Phạm không động đậy, Vân buông tay phát hiện ông chủ đã tắt thở. Vân xốc nách, đưa ông Phạm vào nhà tắm, dùng khăn mặt lau mong ông tỉnh lại nhưng không được.Hoảng sợ, Vân đã để nạn nhân nằm trong nhà tắm, bắt xe ôm đến công an đầu thú. Các đơn vị chức năng đã khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân chết và diễn biến sự việc phù hợp với khai nhận của Vân.Chồng Vân chết năm 2009 vì ung thư. Cô gửi 2 đứa con 4 và 6 tuổi cho ông bà ngoại chăm sóc rồi đi làm giúp việc.