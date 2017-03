Ông già 83 bị tố hiếp dâm bé gái 11

Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ hành vi "Hiếp dâm trẻ em" của cụ ông T.V.P (83 tuổi, ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đối với cháu N.(11 tuổi).



Theo lời khai của cháu N., do hai nhà ở gần nhau nên cháu N. thường sang nhà ông P. chơi. Một lần, vào khoảng tháng 3/2011, khi sang nhà ông P. chơi, lợi dụng sự ngây thơ của cháu N., ông P. đã bế cháu vào phòng ngủ và thực hiện hành vi hiếp dâm. Trước khi cho nạn nhân về nhà, ông P. còn hăm dọa cháu N. không được nói chuyện này với ai.



Vì xấu hổ và sợ nói ra sẽ bị cha mẹ đánh đòn nên cháu N. đã im lặng từ đó đến nay. Tuy nhiên, đến ngày 24/12, cháu N. buột miệng kể cho mẹ nghe chuyện bị ông P. hãm hại. Cả gia đình rất sốc khi nghe tin dữ này. Họ không ngờ một cụ ông mà họ vẫn kính trọng và đã ở cái tuổi gần đất xa trời lại có hành vi đồi bại như vậy. Cha mẹ của cháu N. sau đó đã làm đơn tố cáo ông P. gửi cơ quan công an.



Ngay khi nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu N., Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau đã triệu tập ông P. lấy lời khai ban đầu.



Hiện vụ việc đã được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để làm rõ.





Theo Thu Hằng (VNN)