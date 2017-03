Ngày 8-9-2009, Trường bị Công an xã Định Thành bắt quả tang về hành vi tham gia đá gà ăn tiền. Công an địa phương ra quyết định xử phạt hành chính Trường 1 triệu đồng, nhưng Trường không nộp phạt. Ngày 16-1-2010, Trường tham gia với đối tượng Từ Văn Trưng (SN 1972, ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) tổ chức đá gà ăn tiền. Công an thị trấn Núi Sập mời Trường lên làm việc, nhưng Trường không chấp hành.

Sau đó, Trường tiếp tục tổ chức đánh bóng chuyền cá cược. Hằng ngày, cứ tờ mờ sáng (thứ bảy và chủ nhật), nhiều thanh niên huyện Thoại Sơn và các huyện lân cận tỉnh An Giang đến thị trấn Núi Sập để đánh bóng chuyền bằng hình thức cá độ. Mỗi trận bóng, các con bạc đều chung chi bằng tiền. Có trận, số tiền chung chi lên đến hàng triệu đồng.

Ngoài hai đội thi đấu cá cược, hàng trăm cổ động viên mê cờ bạc đặt cược với nhau bên ngoài. Khi vào trận, tiếng hò hét, chửi thề... gây mất an ninh trật tự cả khu vực. Có hôm, tại sân bóng chuyền của ông Út Nhị Tì, hơn 300 cổ động viên đến tham gia cá cược. Không ít thanh niên trong xóm bỏ bê ruộng vườn tham gia cờ bạc trá hình. Em Lê Minh Phối (SN 1983, ngụ ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú) được bạn bè rủ rê đến sân bóng chuyền của ông Út Nhị Tì tham gia cá độ bằng thuốc lá. Phối cho biết, em tham gia đánh hai lần, mỗi trận thua hai cây thuốc Hero, được quy ra 200.000 đồng.

Trường vẫn tiếp tục xem thường pháp luật bằng cách tổ chức cờ bạc trá hình, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự đến bao giờ? Người dân đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý “ông kẹ” ở thị trấn Núi Sập, lập lại trật tự địa phương.





Theo ĐĂNG KHOA (CATP)