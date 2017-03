Ông lão 77 tuổi bị khởi tố vì hành vi ghi số đề

Đối tượng Phạm Tấn Cao



Khoảng 9 giờ ngày 3/10, nhận được tin báo của quần chúng tại thôn Đại An 1, Đại An 2, Trà Huỳnh (xã Ia Khươl, huyện Chư Pah, Gia Lai) về một ông lão từ nơi khác đến chuyên hành nghề bán vé số dạo nhưng đó chỉ là trá hình cho việc ghi số đề tại các quán cà phê, ngay lập tức đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự (CSĐTTPHS) - Công an huyện Chư Pah đã có mặt tại nơi người dân thông tin.



Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng Phạm Tấn Cao đang ghi đề cho một người dân tại một quán cà phê ở thôn Đại An 1. Khám xét người đối tượng, các chiến sỹ phát hiện có nhiều tờ vé số, hơn 1 triệu đồng tiền mặt, 1 xe mô tô BKS 82K-6701 cùng nhiều phơi đề ghi từ ngày 1- 3/10.



Mở rộng điều tra, chỉ sau đó ít lâu, đội CSĐTTPHS Công an huyện Chư Pah đã tiến hành mật phục và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Tuyết khi thị này đang ghi số đề tại nhà. Tại hiện trường, tang vật thu được là tiền mặt và nhiều phơi ghi số cho người chơi.





Theo Yến Viễn (VTC news)