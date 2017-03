Ông lão ăn mày nuôi vợ ung thư

1. Ông tên Bùi Văn Thiệt, 61 tuổi, bị mất hai chân đến tận mông từ năm 18 tuổi. Việc đi lại suốt 43 năm qua phải tận dụng đôi tay và hai cái ghế gỗ. Căn nhà xộc xệch của ông nằm khuất trong một ngõ cụt của phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức), cứ triều cường lên là ngập lênh láng. Đi xin về, ông phải lo cơm nước, giặt giũ và chăm sóc người vợ bị bệnh ung thư tử cung, hiện đã bị liệt hai chân, không còn đi đứng được.

Quê ở Nhơn Trạch (Đồng Nai), ông Thiệt mồ côi từ lúc 16 tuổi. 18 tuổi ông đi lính và bị tàn phế. Xin làm thuê không ai nhận vì ngại “thằng cụt giò” thì làm được gì. Vậy là ông trôi dạt lên Sài Gòn đi nhặt ve chai, thậm chí ăn cắp vặt để được no bụng. 21 tuổi, ông gặp một người đàn bà đồng cảnh, sinh được một đứa con gái. Hạnh phúc đang ấm áp thì đùng một cái, người đàn bà ấy bỏ theo người khác vì lý do sống với ông không có tương lai tốt đẹp.

Mái ấm không còn bàn tay đàn bà, đứa con gái ba tuổi cứ thế lớn lên như một thứ cỏ dại dưới gầm cầu Thị Nghè. Ba đứa cháu ngoại lần lượt ra đời mà không biết cha là ai. Bi kịch nối dài bi kịch. Đứa cháu đầu tự dưng phát khùng, hai đứa sau thiếu ăn gầy trơ xương. Rồi đứa con gái qua đời vì ung thư gan. Cái nghèo vậy là rơi chạm đáy. Cám cảnh nhà ông, một người tốt bụng đã dẫn ba đứa cháu ngoại về Đồng Nai gửi cho các sơ trong một nhà thờ nuôi giúp. Đôi ba tháng ông thuê xe ôm lên thăm, góp vài chục ngàn đồng để phụ các sơ lo bữa ăn cho cháu.

2. Mưa nhè nhẹ, ông ngồi yên lặng dõi theo dòng người qua lại một cách kiên nhẫn. Những chuyến dừng vội vàng, thả vào nón đôi ba ngàn đồng đã giúp ông có tiền mua gạo mắm sống lây lất. Hôm nào xin khá được bốn, năm chục ngàn đồng. Một nửa ông dành mua thuốc cho vợ. Nhiều người tốt bụng biết hoàn cảnh của ông còn giúp cái áo, chai dầu, vài viên thuốc Tây để ông cầm cự với cơn ho dai dẳng mấy năm qua.

Hôm tôi ghé nhà, mở đầu câu chuyện, ông hỏi thật lòng: “Cháu là phóng viên theo dõi để bắt chú phải không? Đừng thế nhé, bắt chú rồi thì vợ chú ai nuôi, cháu ngoại chú ai lo!”. Hỏi ra mới hay cách đó mấy hôm, ông xin ở góc đường cạnh UBND phường 4 (Phú Nhuận). Ngồi chưa ấm chỗ thì có một anh mặc đồ công an đến bảo ông gần đến lễ Quốc khánh, ông ngồi cạnh ủy ban phường xin như vậy là không được, dễ bị bắt bớ. Từ đó ông có cảm giác bất an mỗi khi nghe ai giới thiệu người của “công an, pháp luật”. “Chú đứng ngồi ăn xin nhiều nơi rồi, chỉ có nơi này kiếm được nhiều tiền nhất thôi. Trời càng khuya, mấy người nghèo đi lại trên đường này nhiều lắm, đặc biệt là mấy cô đi nhặt ve chai cũng hay dừng xe lại gửi cho chú một, hai ngàn đồng...” - ông nhỏ nhẹ kể.

Tuổi xế chiều, giờ còn hai vợ chồng hủ hỉ với nhau, ông bảo sợ nhất là ngày nào đó vợ ông sẽ bỏ ông đi vì căn bệnh ung thư. “Ngày đó chú sẽ xin vào trại dưỡng lão, cháu à!” - ông cười hiu hắt nhìn ra phố...