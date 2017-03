Ông lão đột tử khi tâm sự bạn gái trẻ tại phòng trọ

Ảnh: Nhà trọ Vi Ngọc nơi xảy ra án mạng

Ngày 29/12, Trung tá Nguyễn Trường Giang, Trưởng công an xã Tân Bằng (Thới Bình, Cà Mau) cho biết, vừa bàn giao thi thể của ông Nguyễn Văn T (ngụ ấp 3, xã Khánh Tiến (U Minh, tỉnh Cà Mau) cho gia đình lo hậu sự vì bị đột tử trong phòng trọ. Ông T bị đột tử khi đang tâm sự với bạn gái trẻ hơn 20 tuổi, tên T, cùng ở huyện U Minh (Cà Mau).

Vào ngày 21/12, ông T chở bạn gái trẻ đến thuê phòng tại nhà trọ nhà trọ Vi Ngọc, chợ xã Tân Bằng (Thới Bình) để tâm sự. Một hồi sau, người phụ nữ này chạy ra khỏi phòng, vẻ mặt hốt hoảng truy hô rằng ông bạn già đi cùng đã chết và thuê xe ôm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lễ tân nhà trọ Vi Ngọc chạy vào phòng, phát hiện ông T nằm bất động, quần áo chưa gài nút, da tái tím, miệng sùi bọt mép… Lập tức, lễ tân và người dân tại hiện trường đưa ông đến Trạm y tế xã Tân Bằng, cách nhà trọ Vi Ngọc khoảng 200 mét nhưng không qua khỏi.

Lễ tân tại nhà trọ Vi Ngọc cho biết, khoảng 11 giờ trưa hôm đó, ông T đưa cô T vào mướn phòng trọ. Một lúc sau, ông lão mở cốp xe lấy thứ gì đó rồi vào phòng trọ với bạn gái trẻ. Chừng 20 phút sau, bà T la lên “cứu cứu với…” Tuy nhiên, khi lễ tân chạy vào thì thấy ông đang mặc đồ lại, nói cười bình thường nên đã trả lại không gian cho hai người.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21/12, bà T lại tiếp tục chạy ra, trong tình trạng quần áo vẫn còn chưa cài nút, vẻ mặt thất thần truy hô ông T chết, nhờ mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Một tiếp tân nói: “Cứ tưởng bà T đùa giỡn nên chúng tôi không tin lắm nhưng vẻ mặt bà T lần này thất sắc nên chạy vào, ông T đang nguy kịch và đưa đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an xã Tân Bằng”.

Công an xã Tân Bằng giữ hiện, báo cáo cấp trên và đồng thời tìm cách thông báo cho gia đình ông T biết tin xấu. Theo nhận định, ông T bị đột tử do sử dụng “thuốc sung” quá liều để tâm sự với bạn gái trẻ. Công an xã Tân Bằng lập biên bản hiện trường, mở cốp xe của ông T kiểm tra, thu nhận 3 viên “thuốc sung” và 1 bọc bao cao su.

Trưởng công an xã Tân Bằng trung tá Nguyễn Trường Giang cho biết thêm: “Do người nhà nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi, điều tra nên chỉ lập biên bản vụ việc, bàn giao thi thể ông T cho gia đình lo hậu sự”.

Theo TPO