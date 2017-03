Ông Nguyễn Thành Trung bị tạm giữ

Ông Nguyễn Thành Trung nợ khoảng 70 tỉ đồng

Cơ quan công an đã tạm giữ ông Nguyễn Thành Trung và huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ để tiến hành thu thập hồ sơ và lấy lời khai ban đầu.

Ông tổng giám đốc lắm xế hộp

Sau khi nhận được cuộc hẹn đúng 8 giờ 30 ngày 22-5 đến nhà riêng của ông Trung trên đường Bàu Cát để tiến hành thanh lý các khoản vay, hàng chục chủ nợ mừng thầm. Do đó, ngay từ 7 giờ, khoảng 50 chủ nợ đã kéo tới để mong lấy lại được tiền của mình bị ông Trung chiếm giữ.

Tại đây, các nạn nhân của ông Trung đã lập danh sách những khoản nợ mà ông Trung vay lên đến gần 70 tỉ đồng, trong đó, người nhiều nhất là ông Đ. với 6,4 tỉ đồng và ít nhất là 200 triệu đồng. Song mọi người đều thất vọng khi ông Trung thú nhận mình chưa thể trả, do vậy các chủ nợ buộc phải tố giác với cơ quan công an để xử lý vụ việc.

Sau khi được “mời” về cơ quan công an, vị tổng giám đốc “tuổi trẻ, tài cao, lắm xế hộp” đã hiện nguyên hình là một siêu lừa. Theo các nạn nhân, ông Trung thường đi giao dịch với họ trên các xe hơi đắt tiền. Thế nhưng tại cơ quan công an, mọi người mới “té ngửa” khi biết những chiếc xe này ông Trung mượn của công ty và thuê của người quen, sau đó làm giấy tờ đăng ký xe giả để đem cầm hoặc bán cho người khác.

Chưa hết, ông Trung còn thuê người làm nhiều giấy chủ quyền giả cho căn nhà trên đường Bàu Cát để đi vay tiền của gần 20 người thông qua hình thức hợp đồng vay vốn, trụ sở công ty số 462 Cộng Hòa dù là nhà thuê cũng bị làm sổ đỏ giả đứng tên ông Trung để lừa 13 người...

Nhiều chủ nợ chết điếng

Tại cơ quan công an, ông Trung đã khóc và đề nghị công an... cho ông về nhà để ông nhờ người nhà khắc phục hậu quả!? Theo các chủ nợ, họ cũng bàng hoàng khi ông Trung thừa nhận với công an đã nhờ một đệ tử “sản xuất” các loại giấy chủ quyền, giấy tờ ô tô, hợp đồng công chứng, tờ khai trước bạ... để sử dụng với mục đích vay tiền.

Tại trụ sở công an, chị T., một chủ nợ của Trung, đang trong tình trạng hoảng loạn khi biết mình trở thành nạn nhân của siêu lừa. Vừa ôm đứa con nhỏ trên tay, chị T. vừa khóc và đòi tự tử vì số tiền cho Trung vay là tiền chị giấu chồng đi vay mượn. Anh Đ., một chủ nợ khác, cho biết do bị gia đình anh đòi quá rát nên Trung đã cho đàn em đánh dằn mặt anh, Trung còn gọi điện thoại “khủng bố” sẽ tạt axít vợ anh. Cho đến cuối ngày 22-5, ông Trung vẫn bị cơ quan công an tạm giữ để lấy lời khai cũng như tránh trường hợp bị các chủ nợ do quá khích hành hung.