“Ông trời con” ở Bình Phước

Bà Liên với vết thương ở tay đang chăm sóc ba con nhỏ

Theo trình bày của bà Phạm Thị Thanh Liên, chiều 7-6-2010, bà và ba người thân có mặt tại khu đất tranh chấp 6,58ha ở ấp Bàu Me, xã Tân Hoà thì bị ông Bùi Văn Cường cầm cây rựa dí. Phía bà Liên điện báo Công an xã Tân Hoà nhờ can thiệp. Trong lúc công an viên Đinh Công Đắc lập biên bản, ông Cường không ngớt chửi tục và dùng dao chém đứt hai ngón tay bà Liên. Chính ông Đắc là người giúp bà Liên băng bó vết thương.

Theo giấy chứng thương của Bệnh viện Đồng Phú, vết thương của bà Liên ở ngón II (tay phải) dài 2cm, ngón III dài 3cm, sâu 1cm. Lúc ra viện, vết thương vẫn còn sưng đau...

Đây không phải lần đầu ông Cường đánh người. Trước đó, Cường bị xử 2 năm 6 tháng tù giam vì tội “cố ý gây thương tích”. Theo bản án số 110/HSST ngày 31-12-2007 của TAND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, chiều 17-5-2007 Bùi Văn Cường đến nhà anh Phạm Văn Triệu (SN 1979) ở ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu uống rượu và cầm bốn bịch muối rải tứ tung. Cho rằng Cường “đốt phong long” nên anh Triệu phản ứng dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Cường lấy khúc gỗ tròn dài 1,2 mét đánh vào hai chân anh Triệu gây thương tích 18%.

Theo đơn tố cáo của người dân xã Mã Đà, trong tháng 9-2007, Bùi Văn Cường tổ chức đánh thuốc nổ, gây ra những tiếng nổ vang trời khiến nhiều gia đình khiếp sợ. Ông Phùng Văn Đồng (ngụ tổ 9, ấp 5, xã Mã Đà) kể lại: “Trưa 19-9-2007, trong khi chúng tôi đang làm đơn tố cáo thì Cường xuất hiện hăm doạ. Ngay sau đó, Cường về lại bên nhà ở ấp Bàu Me, xã Tân Hoà (giáp ranh xã Mã Đà) gây ra 6, 7 tiếng nổ làm người dân vô cùng phẫn nộ”. Công an xã Tân Hoà đã lập biên bản, nhưng chưa kịp xử lý thì Cường bị bắt vào ngày 2-10-2007.

Sau khi gây thương tích cho bà Liên, ông Cường có đơn “khởi kiện” gởi Công an xã Tân Hoà, cho rằng chính ông Phạm Văn Nhạo (cha bà Liên) đã âm thầm đưa Cường vào tù rồi hại gia đình Cường(?!). Cường viết trong đơn: “Tôi muốn kiếm ông Nhạo để “thanh toán” nhưng nghĩ đến vợ con nên từ bỏ ý định...”.

Nói từ bỏ ý định nhưng ông Cường lại ra tay. Tại thời điểm gây thương tích cho bà Liên thì Cường vừa chấp hành xong bản án của TAND huyện Vĩnh Cửu. Hộ khẩu thường trú của Cường tại ấp 861 xã Đông Hoà, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; chỗ ở hiện nay tại xã Tân Hoà chỉ là tạm trú.

Trước hành vi cố ý gây thương tích của Cường, gia đình ông Nhạo đã có đơn khiếu nại. Ngày 12-7-2010, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú Nguyễn Thành Chương có văn bản gởi chỉ đạo công an huyện làm rõ, xử lý. Do chưa thấy ông Cường bị xử lý nên gia đình ông Nhạo tiếp tục khiếu nại.

Trao đổi với phóng viên sáng 9-11-2010, trung tá Đặng Văn Chung - Đội trưởng Đội phụ trách xã Công an huyện Đồng Phú - cho biết, công an huyện đang khẩn trương điều tra.





Theo CATP