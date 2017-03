“Ông trùm” xã hội đen khét tiếng một thời ở miền Tây

“Ông trùm” sa lưới

Đòi nợ thuê theo kiểu giang hồ

Chị Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1984, ngụ ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có mâu thuẫn nợ nần với chồng cũ là anh Lê Văn Tài (SN 1986, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Thời gian qua, Kiều đòi nợ hoài mà anh Tài không chịu trả nên đã nhờ Hiếu xì-po giải quyết giùm với tiền “hoa hồng” đòi nợ là 20 triệu đồng. Hiếu xì-po liền hẹn gặp Kiều ở quán cà phê để hiểu rõ thêm chi tiết.

Người phụ nữ này nước mắt ngắn dài kể lể rằng cô quen với anh Tài năm 2006, rồi sống chung như vợ chồng. Trong khoảng thời gian chung sống, tình nghĩa mặn nồng, Tài có mượn của gia đình Kiều 32 triệu đồng và 35 chỉ vàng 24k. Sau đó một năm, cả hai nảy sinh mâu thuẫn rồi chia tay, Kiều đòi lại tiền, vàng thì Tài không trả hết và bảo tiền mượn xài chung nên chỉ trả phân nửa. Cuối cùng Kiều khẩn thiết nhờ “anh hai” Hiếu xì-po giải quyết giùm nỗi oan ức này. Hiếu nhận lời và chuẩn bị kế hoạch “triệt buộc” anh Tài.

Ngày ấy đã đến. Sáng 26/10/2008, tỉnh An Giang tổ chức giải đua xe, mà anh Tài là một trong những thành viên tham gia cổ động nên Kiều nhờ em trai là Nguyễn Hoàng Minh (SN 1989, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới) chở tới sân vận động là nơi anh Tài sẽ có mặt để xem và cổ động cuộc đua.Thấy Lê Văn Tài, Kiều gọi điện thoại thông báo cho Hiếu xì-po biết. Hiếu xì-po liền gọi Lê Phước Tinh tức Tinh “thái sư” đến phổ biến kế hoạch bắt Tài. Và cho biết Tài đi xe Suzuki BKS 66M2-2122.

Chiều hôm đó, cuộc đua kết thúc, Lê Văn Tài chạy xe đến bến phà An Hòa để qua sông về Cao Lãnh bằng ngã Chợ Mới. Tinh “thái sư” dẫn đàn em phục sẵn, khi phà vừa qua tới, không đợi cho phà kịp cặp bến, Tinh “thái sư” phóng qua rào cản tới kẹp cổ anh Tài buộc phải giao chìa khóa xe rồi chúng kè anh Tài về điểm hẹn là quán cà phê Chờ Đợi để “làm việc”. Hiếu xì-po đã đợi sẵn ở đây. Vừa thấy Tài, Hiếu xì-po ra lệnh ngồi xuống ghế đợi sẽ có người tới gặp. Sau đó Hiếu xì-po bấm di động gọi Kiều tới. Trước gương mặt lạnh như tảng nước đá của Kiều, Lê Văn Tài biết chuyện gì đang xảy ra cho mình nên đành thúc thủ. Hiếu xì-po cho đàn em lột hết dây chuyền, vòng vàng anh Tài đang đeo trên người, cả cái bóp đựng tiền rồi giao cho Kiều. Chưa hết, Hiếu còn bắt anh Tài viết giấy nợ chị Kiều 50 triệu đồng, lấy luôn cái xe Szuki và giấy tờ cho đàn em… đi cầm 20 triệu đồng, đó là tiền… huê hồng đòi nợ mướn của hắn theo thỏa thuận mà không cần đợi chị Kiều phải nhọc sức tính toán. Hiếu xì-po đã “tự xử” luôn cho gọn.

Trước đó, năm 2001, Trần Thị Dung (SN 1965, ngụ ấp An Mỹ, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) do làm ăn thất bại có vay của chị Trần Thị Oanh (tự Bé Sáu, SN 1966, ngụ ấp Bình Thạnh 2, xã Hòa An, huyện Chợ Mới) 17 triệu phải đóng lãi mỗi tháng 1,7 triệu (tức 10%). Đóng suốt bảy năm, chị Dung hết khả năng nên Bé Sáu đòi xiết chiếc ghe hơn 30 tấn của chị Dung để trừ nợ. Có chiếc ghe để chở mướn, là cần câu cơm mỗi ngày mà bị xiết nợ thì coi như rơi vào cửa tử. Do đó chị Dung đã bỏ trốn qua Long Xuyên ở nhà chị ruột là Trần Thị Huệ. Lập tức chị Oanh (Bé Sáu) tìm gặp “anh hai” Hiếu xì-po nhờ giải quyết để đòi lại “công bằng”. Hiếu xì-po đã dẫn đàn em qua tận nhà chị Trần Thị Huệ gặp chị Dung và dọa luôn cả hai chị em: “Trong vòng 30 ngày, nếu chị không trả đủ nợ thì tôi sẽ chặt tay em gái chị. Hiếu xì-po này nói được là làm được”.

Để tăng thêm “ép phê”, mấy lần sau tới gặp chị Dung, Hiếu xì-po còn kêu thêm hai nữ quái đàn em thuộc loại dữ dằn là Lan “cao” và Sương để cho… phụ nữ nói chuyện với phụ nữ dễ hơn. Vừa gặp chị Dung, hai nữ quái này xông tới đánh chị Dung túi bụi rồi rút kéo thủ sẵn trong người ra cắt luôn tóc chị Dung gọi là đòn cảnh cáo. Nếu không trả nợ thì sẽ tới màn chặt tay, cạo đầu, chị Dung không còn hồn vía gì nữa nên vội bán miếng đất thổ cư trả nợ cho Bé Sáu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang thực hiện lệnh khám xét nhà Hiếu xì-po

Ngày đền tội

Do có nhiều đàn em dưới trướng mà hầu hết trong số này là những tay giang hồ máu lạnh, giết người không run tay nên Hiếu xì-po tự coi mình như “ông trùm” Năm Cam ở vùng Chợ Mới-An Giang. Dưới con mắt của đám đàn em, Hiếu xì-po là một “ông trùm” giang hồ không chỉ có khối tài sản của nổi, của chìm rất lớn mà đằng sau Hiếu xì-po còn có người chống lưng nên chúng càng lộng hành. Suốt một thời gian dài, bị băng nhóm của Hiếu xì-po khống chế, ức hiếp, số nạn nhân ngày càng tăng nhưng không ai dám đứng ra tố cáo hắn.

Kể cả những người dân bị Hiếu xì-po ngang nhiên dẫn đàn em xông vào xét nhà, hăm dọa cũng không dám ra mặt chống đối hoặc thưa kiện vì sợ trả thù. Do đó, chính quyền và công an địa phương cũng không đủ căn cứ bắt Hiếu xì-po. Tuy nhiên, hoạt động xã hội đen của băng nhóm giang hồ này không nằm ngoài vòng kiểm soát của cơ quan điều tra. Các trinh sát hình sự ngày đêm vẫn bám sát hắn nắm thêm chứng cứ để củng cố hồ sơ chờ thời điểm thích hợp hốt một mẻ lưới lớn.

Thời điểm ấy đã đến, nhân vụ anh Lê Văn Tài bị Hiếu cưỡng đoạt tài sàn để trả thù cho vợ cũ nên làm đơn tố cáo tội ác của Hiếu xì-po, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo xác minh làm rõ và nhận thấy Hiếu xì-po và băng nhóm đã hoạt động theo kiểu xã hội đen, gây nhiều tội ác nên xác lập chuyên án, chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, truy bắt.

Biết ngày đền tội đã tới, tối 27/20/2010, Hiếu cùng đàn em phóng xe ô tô chạy trốn. Nhưng khi chúng đến trạm kiểm soát cầu Mỹ Thuận thì bị mũi trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh An Giang đón chận ở đây bắt giữ. Khám xét người Hiếu, trinh sát thu giữ nhiều tang vật là kim loại màu vàng. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã huy động lực lượng khám xét nhà Hiếu, thu giữ 34 lượng vàng, 2.128USD, 31.270.000 đồng và nhiều hung khí như: súng hơi, côn nhị khúc, kiếm…Hiếu xì-po và băng nhóm dùng để gây án.

Ngay sau đó, hàng loạt đàn em của Hiếu xì-po cũng bị bủa lưới. Băng nhóm xã hội đen của Hiếu xì-po có tất cả 39 tên bị bắt gọn, còn ba tên đã tẩu thoát. Từ ngày 12/3 đến 26/3/2012, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên sơ thẩm xét xử Võ Hoàng Hiếu tự Hiếu xì-po, ngoài Hiếu còn 39 tên đàn em trong băng nhóm cũng ra tòa đợt này với tội danh: bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… Tất cả các đối tượng đã nhận trên 150 năm tù giam. Trong đó, Hiếu xì-po bị phạt 17 năm tù với 4 tội danh.

Người dân thở phào nhẹ nhõm Sau khi băng nhóm của Hiếu xì-po bị bắt và ra tòa lãnh án, người dân huyện Chợ Mới An Giang đã thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, an ninh trật tự tại địa phương mới được vãn hồi.

Theo Hồ An (congly)