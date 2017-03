Ô-sin giả bị cướp để lấy tiền chủ

Thoa giúp việc cho một gia đình tại đường Tô Hiến Thành. Tối 29-7, chủ nhà nhờ Thoa đem 220 triệu đồng đi giao cho khách. Lúc đi, Thoa nảy lòng tham nên gọi điện thoại cho em đến lấy tiền rồi về nói bị cướp. Tại cơ quan công an, Thoa khai bị hai thanh niên giật tiền tại ngã bảy cây xăng Lê Hồng Phong. Công an xác minh ở địa điểm và khoảng thời gian đó không có vụ cướp giật nào. Lập tức Thoa đổi “kịch bản”, nói bị trộm tiền khi dừng lại mặc áo mưa. Sau nhiều ngày làm việc, Thoa mới chịu nhận tội và công an đã thu hồi được toàn bộ số tiền trả cho nạn nhân.

Cùng ngày, tòa này cũng phạt Nguyễn Văn Hoài ba năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, tòa còn buộc Hoài nộp phạt năm triệu đồng và bồi thường gần 3,5 triệu đồng cho nạn nhân.

Rạng sáng 18-7, Hoài leo tường vào một nhà đang xây trên đường Thành Thái lấy một máy cưa, một máy khoan chuyển ra ngoài cho đồng bọn (chưa rõ lai lịch). Khi quay lại định trộm tiếp bị chủ nhà phát hiện, tri hô, Hoài dùng xà beng đánh vào đầu chủ nhà để tẩu thoát. Trong lúc chạy, Hoài bị té và bị bắt. Vì nạn nhân thương tật 0% nên công an không khởi tố Hoài về tội cố ý gây thương tích.