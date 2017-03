“Ôsin” trộm kim cương

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa hoãn xử vụ trộm cắp chiếc nhẫn kim cương tại thị xã Bạc Liêu vì người mua nhẫn bất ngờ bị bệnh. Đây là một vụ án có nhiều tranh cãi xoay quanh trách nhiệm của người mua nhẫn và giá trị chiếc nhẫn bị trộm...

“Kẻ cắp gặp bà già”

Theo hồ sơ, ngày 14-2-2007, khi được ông Ngô Văn Em (Việt kiều Mỹ) thuê dọn dẹp nhà cửa, Hồng Mỹ Tho đã lục túi xách của ông Em, “chôm” một chiếc nhẫn đính sáu viên kim cương nhỏ và một viên kim cương lớn 2,01 carat.

Sau đó, Tho mang ra một tiệm vàng nhờ thử nhưng chủ tiệm nói là hàng giả. Về nhà, Tho khoe với Trinh (cháu Tho) rằng vừa nhặt được nhẫn và nhờ Trinh vào tiệm vàng N. thử. Được bà chủ tiệm cho biết đó là hàng thật, Trinh về nói với Tho là hàng giả rồi đưa Tho... 20 ngàn đồng để lấy nhẫn... đeo chơi. Khi có nhẫn rồi, Trinh tức tốc quay lại tiệm vàng N. bán lấy 10 triệu đồng.

Sau khi ông Em báo công an, Tho và Trinh bị bắt. Công an tỉnh Bạc Liêu thu hồi được tiền bán nhẫn nhưng không thể thu hồi chiếc nhẫn do bà chủ tiệm vàng khai đã bán với giá 700 USD. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Tho về tội trộm cắp tài sản, Trinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ tiệm vàng có phạm tội?

Lấn cấn đầu tiên trong vụ án là trách nhiệm của bà chủ tiệm vàng. Về chuyện này, giữa VKSND tỉnh và cơ quan điều tra đã có bất đồng. Hai lần nhận kết luận điều tra là hai lần VKS trả hồ sơ với quan điểm phải xử lý chủ tiệm về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lần thứ nhất vào tháng 6-2007, VKS yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi của chủ tiệm vàng có dấu hiệu phạm tội hay không. Theo VKS, chủ tiệm mua kim cương không lập hóa đơn, chứng từ là trái với các quy định về việc mua bán mặt hàng này. Mặt khác, kim cương không nằm trong danh mục hàng hóa đăng ký kinh doanh của chủ tiệm. Đặc biệt, lời khai đã bán nhẫn với giá 700 USD của chủ tiệm là không có căn cứ.

Sau đó, cơ quan điều tra vẫn không khởi tố và chuyển hồ sơ cho VKS. Tháng 9-2007, VKS trả hồ sơ lần thứ hai, tỏ ra quyết liệt hơn khi yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố chủ tiệm vàng.

Lần này, cơ quan điều tra đẩy việc xử lý cho VKS khi dẫn chứng: “Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, sau khi nhận kết luận điều tra mà VKS phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án chưa bị khởi tố thì VKS ra quyết định khởi tố bị can”.

Đến đây thì VKS bất ngờ chùn chân, nhận định hành vi của chủ tiệm không đủ yếu tố cấu thành tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng bà này phải bồi thường chiếc nhẫn kim cương cho ông Em.

Kim cương trị giá bao nhiêu?

Một lấn cấn khác trong vụ án là giá trị của chiếc nhẫn kim cương - điều quyết định khung hình phạt của các bị cáo.

Trong lần trả hồ sơ đầu, VKS còn yêu cầu cơ quan điều tra xác định giá trị của kim cương bị mất thông qua hồ sơ gốc do ông Em cung cấp, nếu không được thì dựa vào lời khai của ông Em.

Ông Em đã nộp giấy khai sinh của viên kim cương 2,01 carat (sáu viên kim cương nhỏ còn lại trên nhẫn không có giá trị mấy) cho thấy nó có giá 19.000 USD. Cơ quan điều tra đã gửi hồ sơ trưng cầu giám định và được trả lời rằng mức giá 19.000 USD là phù hợp...

Như vậy, nếu dựa vào hồ sơ của kim cương và kết quả giám định, kim cương bị trộm có giá trị khoảng 300 triệu đồng nên Tho phải bị xử về tội trộm cắp theo khoản 3 Điều 138 BLHS (khung hình phạt từ bảy năm đến 15 năm tù). Tương tự, Trinh cũng phải bị xử về tội lừa đảo theo khoản 3 Điều 139 BLHS (khung hình phạt từ bảy năm đến 15 năm tù).

Tuy nhiên, tại phiên xử sơ thẩm đầu năm nay (vắng mặt ông Em), TAND tỉnh Bạc Liêu chỉ phạt Tho, Trinh mỗi người 10 tháng chín ngày tù theo khoản 1 Điều 138 và khoản 1 Điều 139 BLHS. Tòa chỉ chấp nhận giá trị kim cương bị trộm là 10 triệu đồng như Trinh đã bán vì cho rằng không có cơ sở xác định giá trị là 19.000 USD. Về kết quả giám định, tòa nói không có căn cứ chứng minh hồ sơ gửi đi giám định đó là của chính viên kim cương bị mất. Tòa cũng tách việc ông Em đòi chủ tiệm vàng bồi thường ra một vụ kiện khác...

Đâu là sự thật?

Sau đó, ông Em kháng cáo, cho rằng tòa sơ thẩm đã bỏ lọt người phạm tội; không mời ông tham gia phiên xử dù ông là nạn nhân; không giải quyết yêu cầu đòi bồi thường mà lại tách ra thành vụ kiện khác. Ngoài ra, tòa xác định sai giá trị tài sản bị trộm nên xử sai khung hình phạt đối với Tho, Trinh.

Phiên phúc thẩm ngày 25-5 vừa qua được nhiều người kỳ vọng là sẽ giải quyết các lấn cấn trong suốt quá trình tố tụng trước đó. Buổi sáng, bị cáo, người bị hại, chủ tiệm vàng... đều đã có mặt. Thế nhưng khi tòa sắp xử thì bà chủ tiệm vàng bỗng lên cơn cao huyết áp và xin tòa cho vắng mặt. Phía ông Em thì phản ứng, cho rằng bà này giả bệnh. Hơn thế nữa, ông Em còn phải mất nhiều thời gian, công sức bay về nước để dự tòa nên đề nghị tòa tiếp tục xử.

Cuối cùng thì Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã quyết định hoãn xử vì đơn kháng cáo của ông Em có đề cập đến chủ tiệm vàng nên không thể xử vắng mặt bà này được. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ án có diễn biến mới.