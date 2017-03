Ôsin trộm vàng của gia chủ

Ngày 9/9, Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa làm rõ vụ ôsin trộm vàng xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980, ở nhà N11A phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội).



Chính chị Trang đã đưa người giúp việc của mình là Nguyễn Thị Soa (SN 1976, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) đến công an phường vào khoảng 14h ngày 7/9. Theo tường trình của chị Trang, vào sáng cùng ngày, trong khi chị đang ở làm việc ở cơ quan thì nhận được điện thoại của Soa xin phép về quê gấp vì con Soa ở quê đang bị ốm.



Chị Trang nói Soa chờ ở nhà đợi chị về đưa cho ít tiền và quà bánh mang về cho con, nhưng Soa nhất định đòi đi ngay. Ngay sau khi cúp máy, Soa nhờ mẹ chị Trang đưa ra bến xe Mỹ Đình.



Thấy có chuyện bất thường, cộng thêm những nghi ngờ vì chị Trang đã nhiều lần bị mất trộm tài sản, chị Trang vội bỏ việc về nhà kiểm tra tài sản thì phát hiện mình bị mất 2 chỉ vàng trong tủ. Biết thủ phạm là ai, chị Trang đã cùng chồng ra bến xe Mỹ Đình tìm Soa.



Thấy người giúp việc đang ngồi chờ xe, chị Trang hỏi Soa có lấy hai chỉ vàng hay không thì Soa phản ứng lại gay gắt, nhất định không chịu nhận, còn lớn tiếng nói sẵn lòng cùng chủ nhà về trụ sở công an để được "minh oan".



Tuy nhiên, tại công an phường Dịch Vọng, sau 3 giờ dùng biện pháp nghiệp vụ, công an đã làm rõ vụ trộm: Lợi dụng chị Trang đi làm, Soa đã mở tủ lấy trộm 2 chỉ vàng rồi giấu trong búi tóc.



Công an còn làm rõ Soa là đối tượng đang trong thời gian thụ án 15 tháng tù treo do TAND Diễn Châu xử vì tội trộm cắp. Bị tòa xử vào tháng 4, nhưng cách đây 2 tháng, Soa được chị Trang thuê về làm giúp việc trong nhà. Chị Trang đã dễ dàng tin lời tự quảng cáo của Soa rằng chị ta là người trung thực, thẳng thắn.

Theo N.T (VNN)