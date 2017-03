Ôtô đâm xe máy bay xuống ruộng, nam thanh niên tử vong

18h, ôtô do người đàn ông chở theo đôi nam nữ trên quốc lộ 22, hướng từ TP HCM về Tây Ninh khi cách cầu An Hạ (huyện Hóc Môn) khoảng 100 m, đã đâm thẳng vào xe máy do anh Lê Hiển Vinh (24 tuổi, quê Đồng Tháp), được cho là bất ngờ băng ngang đường để quay đầu xe.

Cú tông mạnh khiến anh Vinh bay lên kính trước ôtô rồi rơi xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe máy của nạn nhân bị húc văng xuống ruộng, biến dạng. Ôtô bị rạn vỡ kính, đèn xe và phần đầu bị hư hỏng. Sau tai nạn, nhóm người trên ôtô rời khỏi hiện trường.

Xe máy của nạn nhân bị húc bay xuống ruộng. Ảnh:An Nhơn.

Đến 19h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân cùng xe máy và ôtô được chuyển khỏi hiện trường. Cảnh sát giao thông huyện Hóc Môn đang điều tra sự việc.

