Ôtô kéo lê xe máy bốc cháy: Đã xác định được lái xe BMW X6 gây tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa chiếc xe BMW X6 30T-1875 đâm rồi kéo lê chiếc xe máy 98M6-9177 khoảng 2km khiến chiếc xe máy bị cháy chỉ còn trơ lại khung sắt vào khoảng 21h30 ngày 16-5 tại đường Nguyễn Ngọc Vũ, Yên Hòa, Cầu Giấy, ngày 17-5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị đã xác định được lái xe ôtô gây tai nạn trên là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978), ở khu đô thị Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội.

Chiếc xe máy bị bốc cháy



Cũng trong buổi chiều qua, theo tường trình sơ bộ của lái xe Nguyễn Mạnh Hùng tại Công an quận Đống Đa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h30 tại đường Láng, khi đó Nguyễn Mạnh Hùng đang điều khiển và trên xe có thêm hai người nữa. Khi đi đến đối diện số nhà 1050 đường Láng, do không làm chủ tốc độ nên chiếc xe của Nguyễn Mạnh Hùng đã đâm trực diện vào chiếc xe máy do anh Nguyễn Ngọc Khánh điều khiển cùng chiều ở phía trước. Cú đâm đã hất văng anh Khánh ra vệ đường còn chiếc xe máy bị mắc kẹt dưới gầm chiếc xe ôtô BMW.

Rất may anh Khánh chỉ bị thương nhẹ. Mặc dù anh Nguyễn Ngọc Khánh và người dân đã đuổi theo ra hiệu yêu cầu lái xe ôtô dừng lại, tuy nhiên lái xe Nguyễn Mạnh Hùng đã không dừng xe để khắc phục hậu quả mà vẫn tiếp tục nhấn ga phóng xe bỏ chạy về hướng đường Láng - Nguyễn Chí Thanh rồi rẽ vào đường Nguyễn Ngọc Vũ.

Xe ôtô BMW X6 gây tai nạn

Khi đến cuối đường Nguyễn Ngọc Vũ nối với đường Lê Văn Lương, lợi dụng đường vắng người, lái xe đã dừng xe lại rồi xuống xe kéo chiếc xe máy đang bốc cháy ra khỏi gầm xe ôtô và tiếp tục lên xe phóng đi về đường Ngụy Như Kon Tum. Tại đây lái xe đã gửi xe vào một bãi trông giữ xe.

Sau khi nhận được thông tin, do địa bàn xảy ra giáp ranh giữa 3 quận Thanh Xuân, Cầu Giấy và Đống Đa nên cả 3 Đội CSGT-TT phản ứng nhanh của Công an quận Đống Đa, Cầu Giấy và Thanh Xuân đã cùng phối hợp truy tìm chiếc xe gây tai nạn. Cho đến 22h, chiếc ôtô gây tai nạn đã được tìm thấy. Còn chiếc xe máy tại đường Nguyễn Ngọc Vũ trong quá trình bị kéo lê do lực ma sát đã bốc cháy hoàn toàn chỉ còn trơ lại bộ khung sắt.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng luật định.

Theo Minh Anh (ANTĐ)