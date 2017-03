Ôtô “lội” sông

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nguyễn Hải



Theo các nhân chứng kể lại, vào thời gian trên, chiếc ô tô con 4 chỗ (chưa rõ danh tính tài xế) đang chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 48 B theo hướng huyện Nghĩa Đàn - huyện Quỳnh Lưu(Nghệ An), khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ lao thẳng xuống dòng sông Thái.Rất may là nước sông đoạn này khá nông và nhiều rau bèo nên xe chỉ bị ngâm nửa phần thân. Lúc xảy ra tai nạn trên xe chỉ có 1 tài xế và chỉ bị thương nhẹ.Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe phóng với tốc độ nhanh, lúc vào cua ở đoạn đường này đột ngột nên lái xe đã mất lái dẫn đến vụ tai nạn.Hiện cơ quan chức năng địa phương và chủ xe đang trục vớt chiếc xe khỏi hiện trường.Theo NGUYỄN HẢI (TTO)