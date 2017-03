Ôtô rơi xuống vực, 10 người chết, 15 bị thương

Chiếc ôtô chở đoàn du khách Nga đã bị rơi xuống vực sâu khoảng 200 m, nóc xe bật tung. Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đèo vắng nên không ai biết, cho đến khi một phụ nữ Nga dìu con nhỏ bò từ đỉnh đèo xuống kêu cứu thì người dân mới phát hiện. Trong số người tử nạn có một thông dịch viên người Việt.

Mất liên lạc

Sáng 13-3, đoàn du khách gồm 26 người Nga, trong đó có hai trẻ em đang nghỉ tại một số resort ở Mũi Né như Bamboo, Sealion, Pandanus (Phan Thiết, Bình Thuận) lên ôtô 86H-2329 do tài xế Nguyễn Thế Lâm (41 tuổi) điều khiển trực chỉ đi Đà Lạt.

Theo lịch trình của tour du lịch Lanta-An Travel tổ chức, thông dịch viên Phan Bá Trinh (53 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) sẽ hướng dẫn đoàn du khách Nga tham quan Đà Lạt, chiều cùng ngày sẽ trở về lại Mũi Né theo con lộ ngang qua Nhà máy thủy điện Đại Ninh. Khoảng 17 giờ, chiếc xe chở du khách rời địa bàn huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vào địa phận huyện Bắc Bình (Bình Thuận) và đổ dốc đèo Đại Ninh. Kể từ thời điểm này, về chiếc xe chở du khách Nga hoàn toàn mất liên lạc.

Mở lối băng rừng ứng cứu

Mãi đến khoảng 19 giờ, một số công nhân Nhà máy thủy điện Đại Ninh mới phát hiện một phụ nữ người nước ngoài bị xây xát nhiều chỗ ôm đứa con gái nhỏ khoảng bốn tuổi bò từ đỉnh đèo xuống thông báo vụ tai nạn. Nhà máy thủy điện Đại Ninh lập tức cử hàng chục công nhân đến hiện trường, đồng thời thông báo ngay cho các cơ quan chức năng hai tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng đưa lực lượng đến ứng cứu. Tính đến 24 giờ ngày 13-3, đã có gần 100 người là cán bộ, chiến sĩ công an Bình Thuận và Lâm Đồng cùng dân quân xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình), công nhân Nhà máy thủy điện Đại Ninh tham gia ứng cứu.

Do trời tối, địa điểm chiếc xe bị rơi xuống vực là vùng rừng nguyên sinh nên công tác cứu hộ vô cùng khó khăn. Từ địa điểm nơi chiếc xe rơi nhìn xuống không thể nào thấy được xác xe do vực quá sâu và rừng cây dày đặc. Vì thế lực lượng cứu hộ phải chấm tọa độ, đi vòng xuống đoạn đường phía dưới để mở một con đường lên lưng chừng núi khoảng 200 m mới tiếp cận được hiện trường. Lực lượng cứu hộ phải dùng dây thừng cột vào thang cây rừng để men theo do độ dốc khá cao và đầy đá hiểm trở. Tại hiện trường, chiếc xe bị bật tung nóc sang một bên, đầu xe hướng về đỉnh đèo và bị mắc kẹt vào một hốc đá.

Đường tắt gấp khúc nguy hiểm

Anh Thế, công nhân Nhà máy thủy điện Đại Ninh, là một trong những người tiếp cận hiện trường đầu tiên. vẫn chưa hết bàng hoàng, anh cho biết khi đến nơi rọi đèn pin, anh hết sức ngạc nhiên vì thấy toàn là ghế trống mà chẳng thấy du khách nào. Sau đó nghe tiếng kêu cứu yếu ớt, nhìn lên đỉnh dốc mới biết tất cả người trên chiếc xe gặp nạn đều bị rơi ra khỏi xe, nằm rải rác dọc đường theo hướng rơi của xe trên đoạn đường dốc gần 200 m.

Tám người được xác định chết tại chỗ, trong đó có thông dịch viên người Việt. Sau đó, hai du khách khác cũng đã chết khi đang trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. 15 người bị thương, trong đó có cả tài xế đã được lực lượng cứu hộ đưa đến Bệnh viện tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Đến 12 giờ trưa qua (14-3), xác nạn nhân nữ người Nga cuối cùng nằm kẹt trong xác xe đã được lấy ra và chuyển ra xe đưa vào TP.HCM. Trong chiều qua, bà Trịnh Thị Kim Dung, vợ nạn nhân Phan Bá Trinh, người phiên dịch trong đoàn, đã từ TP.HCM ra Bệnh viện huyện Bắc Bình (Bình Thuận) nhận xác chồng về mai táng.

Nội vụ đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14 thuộc Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận làm rõ. Được biết con đường nói trên là con lộ làm ra để vận chuyển vật liệu từ quốc lộ 1A khi xây dựng Nhà máy thủy điện Đại Ninh. Nếu từ Mũi Né (Phan Thiết) theo con lộ này lên Lâm Đồng sẽ gần hơn rất nhiều. Do đó, dù con lộ đã xuống cấp và có nhiều đoạn gấp khúc nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn chọn đi đường này để rút ngắn thời gian.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi điện chia buồn tới Tổng thống Nga Ngay sau khi nhận được tin về vụ tai nạn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Liên bang Nga D. Medvedev. Trong đó có đoạn viết: “Cho phép tôi được gửi tới Ngài Tổng thống và qua Ngài tới gia đình các nạn nhân lời chia buồn sâu sắc nhất. Các cơ quan chức năng của Việt Nam ngay lập tức đã triển khai công tác cứu nạn. Tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Nga tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ vụ việc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cứu chữa những người bị thương, cũng như hỗ trợ cho thân nhân những người bị nạn giải quyết các công việc cần thiết để đưa thi hài về nước”. H.VÂN (Theo Website Chính phủ)

7 giờ 30 sáng qua, ông Klinov Vladimir, viên chức Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP.HCM, đã có mặt tại hiện trường. Ông Klinov cảm ơn chính quyền và người dân đã kịp thời có mặt, tích cực ứng cứu và thống nhất với phương án cứu hộ mà Công an tỉnh Bình Thuận đưa ra. Theo ông Klinov, Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga đã hợp đồng bốn xe cứu thương của Bệnh viện Việt-Pháp (TP.HCM) để chở thi thể những nạn nhân xấu số và cả những người bị thương nặng vào TP.HCM. Đến 5 giờ chiều qua, 15 du khách Nga bị thương trong vụ tai nạn đều đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu và làm thủ tục nhập viện. Có ít nhất năm trường hợp khá nặng như chấn thương sọ não, gãy cả hai chân, vỡ xương chậu... Bác sĩ Trương Minh Giảng, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết một số nạn nhân bị chấn thương đầu. Kết quả chụp CT cho thấy đầu nạn nhân ổn, chưa thấy tổn thương nội sọ. “Một bệnh nhân nữ kèm theo gãy xương chậu được điều trị bảo tồn không phải qua phẫu thuật. Có một cháu bé chỉ trầy xước ở ngực và cằm” - bác sĩ Giảng cho hay.