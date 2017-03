Pano "khủng" phát hỏa, nhiều người hoảng loạn

Khoảng 16h chiều 17/5, nhiều người tham gia giao thông trên đường Cộng Hòa hốt hoảng phát hiện tấm pano bốc cháy dữ dội nên thông báo cho bảo vệ dùng bình CO2 tiếp cận. Nhiều mảng lửa từ tấm pano bay xuống đường đã tạo ra cảnh hỗn loạn.

Tấm pano bốc cháy ngay trước anh văn hội Việt Mỹ

May mắn, đám cháy được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời. Nguyên nhân vụ cháy được xác định có thể là do chập điện. Do sự cố xảy va vào giờ cao điểm cộng với việc tuyến đường này đang thi công cầu vượt tại ngã tư Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa nên hàng ngàn phương tiện ùn lại tại đây.

Lực lượng CSGT Đội Tân Sơn Nhất được điều động đến phân luồng giao thông. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn ùn lại, xếp thành hàng dài.

Theo Thế Phong (Dân trí)