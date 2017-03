PGĐ Bảo Việt tự tử chơi chứng khoán có tiếng

Sáng 15-8, trao đổi qua điện thoại, một người có trách nhiệm tại Cty Bảo Việt Nhân thọ Hải Phòng cho biết: ông Đinh Bá Linh, Phó GĐ Cty sống chan hoà với mọi người, đồng nghiệp. Thời gian gần đây, ông Linh có nhiều biểu hiện khác thường.

Tuy nhiên, đến chiều 12-8, ông Linh có tham gia cuộc họp tại cơ quan và không hề có biểu hiện gì đặc biệt. Ông Linh không hề có vấn đề gì liên quan đến nợ nần, kinh tế tại cơ quan.

Sau khi tốt nghiệp đại học Tài chính, ông Linh về làm việc tại Bảo Việt Hải Phòng. Từ khi thành lập Bảo Việt nhân thọ (tách khỏi Bảo Việt), ông Linh chuyển sang làm việc tại Cty Bảo Việt nhân thọ Hải Phòng, ông Linh mới giữ chức PGĐ Cty vài năm trở lại đây.



Tuy nhiên theo một số người có quan hệ với vị Phó giám đốc này cho biết: thời gian gần đây, ông Linh được biết đến là người có tiếng chơi chứng khoán, luôn được nhân viên môi giới của các Cty chứng khoán nhiệt tình “chăm sóc”. Do vậy nhiều khả năng do thua lỗ trong việc chơi chứng khoán vị Phó Giám đốc đã tìm cách quyên sinh.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 13/7, ngay sau khi nhận được tin báo của nữ nhân viên lễ tân của Cty Bảo Việt nhân thọ Hải Phòng (số 5 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng), Công an quận Hồng Bàng đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra làm rõ. Quá trình khám nghiệm hiện trường: lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 1 đoạn dây, hiện trường để lại có dấu hiệu của một vụ tự tử.

Các bác sỹ tại bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) – nơi PGĐ Đinh Bá Linh được đưa đến cấp cứu ban đầu cũng cho biết bệnh nhân Linh được đưa tới bệnh viện vào lúc 7h40 phút ngày 13/8, trong tình trạng hôn mê sâu, phần dưới cổ có vết thắt rộng khoảng 1 cm.

Mặc dù được cứu chữa kịp thời, đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân Đinh Bá Linh vẫn còn trong tình trạng lơ mơ do phải dùng thuốc an thần và các thiết bị y tế hỗ trợ chức năng sống. Ngay sau đó bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Rất may, vụ việc được phát hiện kịp thời, ông Linh hiện đã tạm qua khỏi cơn nguy kịch.



Theo An ninh Hải Phòng