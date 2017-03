Phá 12 tụ điểm ghi đề, thu hơn nửa tỉ đồng

Công an tạm giữ 14 nghi can cùng tang vật.

Thông tin ban đầu cho biết chiều 11-2, lực lượng của PC45 Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Công an quận Thốt Nốt và Ô Môn đồng loạt ập vào 12 tụ điểm tổ chức đánh bạc, ghi đề ở quận Ô Môn và Thốt Nốt. Tại các điểm triệt phá, công an thu giữ 165 phơi đề cùng hàng loạt phương tiện phục vụ việc ghi đề như máy fax, máy tính cùng số tiền mặt trên 520 triệu đồng.

GIA TUỆ