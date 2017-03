Phá 16 điểm ghi đề quy mô lớn tại TP.HCM

Thông tin ban đầu cho biết, tại số nhà 351/99 Lê Đại Hành, P.13, Q.11 (do Nguyễn Thị Giang làm chủ), cơ quan công an đã thu giữ một lượng phơi đề trị giá khoảng 2 tỉ đồng cùng nhiều tang vật quan trọng. Vào thời điểm cơ quan công an ập vào, Giang đang trực tiếp nhận phơi đề từ các "đại lý" vệ tinh.

Theo tài liệu trinh sát, đây là "huyện đề” cỡ bự, chi phối hàng loạt các "vệ tinh" khác nằm rải rác trên địa bàn thành phố, hoạt động chuyên nghiệp nhiều năm nay. Tại nhà số 460A QL1A, P.Phước Long, Q.9, nhóm công tác phối hợp của Đội 5 cũng đã bắt quả tang Dương Thị Lang (48 tuổi) đang nhận phơi đề từ các "chân rết".

Cùng thời điểm, tại 14 địa chỉ khác, gồm: 16/8 Trương Văn Ngữ, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức; 264 khu phố 4, tổ 11, đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Q.9; 66 Tô Ngọc Vân, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức..., cơ quan công an cũng đã bắt quả tang các chủ thầu đề đang nhận phơi đề từ khắp nơi gửi về, thu giữ lượng tiền mặt rất lớn cùng nhiều tang vật.

Đến 21 giờ tối qua, theo nguồn tin Thanh Niên nắm được, lực lượng công an đã ra lệnh tạm giữ hình sự tổng cộng 23 người liên quan.

Trong đó có các nhân vật chủ chốt như: Nguyễn Thị Giang, Dương Thị Lang, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Khánh Viễn (tự Gòn, ngụ ở Q.9)... Tổng số tiền mặt thu giữ hơn nửa tỉ đồng và 6.000 USD; tang vật thu giữ gồm 251 tờ phơi đề trị giá từ 5 - 6 tỉ đồng; hàng chục sổ sách ghi đề cùng nhiều tang vật khác. Được biết, đợt truy quét này nằm trong chuyên án lớn của PC14 từ hơn 1 năm nay.