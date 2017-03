Phá 2 chuyên án, bắt 9 đối tượng tham gia 13 vụ cướp

Sau một thời gian lập án đấu tranh, Đội CSĐT về TTXH Công an TP Cẩm Phả đã kết thúc 2 chuyên án cướp tài sản trên địa bàn, bắt 9 đối tượng đã tham gia 13 vụ cướp tài sản tại TP Cẩm Phả và Vân Đồn.



Chuyên án C2012, các trinh sát đã điều tra làm rõ bắt 6 đối tượng Nông Thế Mạnh (SN 1994), Nguyễn Xuân Điền (SN 1995), Vũ Xuân Trường (SN 1994), Thiều Thanh Hải (SN 1993), Nguyễn Tùng Linh (SN 1992) về tội cướp tài sản và Trần Văn Ninh (SN 1997) về tội tiêu thụ tài sản. Cả 6 đối tượng này đều trú tại phường Cẩm Thịnh - Cẩm Phả).



Quá trình điều tra các đối tượng thừa nhận, trước đó đã tham gia 7 vụ cướp xe máy tại TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn. Hiện Công an Cẩm Phả đã thu giữ vật chứng, gồm 8 xe máy, 1 điện thoại di động, 1 dao phớ.



Với chuyên án 612C-QH, cơ quan công an bắt 3 đối tượng Vũ Đình Thiện (SN 1987), Phạm Ngọc Dương (SN 1995) và Bùi Mạnh Thắng (SN 1992) đều trú tại phường Quang Hanh - Cẩm Phả về hành vi dùng khẩu trang bịt mặt; xe máy đã tháo BKS, hung khí, thường xuyên "tong tia" trên quốc lộ 18A thuộc phường Quang Hanh (Cẩm Phả) để đe dọa và cướp tài sản của người đi đường, trong đó chủ yếu là cướp điện thoại, tiền...Với thủ đoạn nêu trên trong tháng 6 và 7, 3 đối tượng này đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp tài sản của người đi đường.



Cũng trong thời điểm trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam Nguyễn văn Hải (SN 1985), trú tại Thái Thụy - Thái Bình về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.



Trước đó, quá trình kiểm tra hành chính tại khu lán trại mà Hải tạm trú ở khu 13, phường Mông Dương - Cẩm Phả, Đội CSĐT về TTXH Công an TP Cẩm Phả đã phát hiện tại đây có 4 khẩu súng (gồm 2 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng thể thao và 1 khẩu súng tự chế).



Hiện các vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.





Theo Thế Cường (DT)