Phá 7 điểm ghi đề ở Cần Thơ

Theo cơ quan điều tra, qua thời gian theo dõi, lực lượng công an phát hiện ở xã Đông Hiệp, Cờ Đỏ có nhiều điểm ghi đề nên lên kế hoạch triệt phá. Khi các lực lượng đồng loạt ập vào các điểm ghi đề, các nghi can không kịp tẩu tán tang vật. Công an tạm giữ chín người, 50 triệu đồng tiền mặt cùng 62 phơi đề, điện thoại và các sổ sách giấy tờ liên quan.

Bảy điểm ghi đề này do thầu đề Trần Thanh Tâm (49 tuổi, ngụ xã Đông Hiệp) cầm đầu. Hằng ngày Tâm nhận phơi đề qua tin nhắn điện thoại từ các nơi, chung tiền và trả hoa hồng cho các chân rết…